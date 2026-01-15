我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

施凱爾訪北京前…英擬批准中「超級使館」美深表關切

中國新聞組／北京15日電

英國首相施凱爾(Keir Starmer)定於本月晚些時候率領英國商界高層人士一同訪問北京，以期加強英中貿易並修復兩國的外交關係。這將是自2018年以來英國首相首次訪華。但在訪中前夕傳出施凱爾預計下星期可能批准中國在倫敦市中心建立新的「超級大使館」的申請，此舉引發美國對此「深表關切」。

美國之音報導，中國在倫敦的巨型使館項目始於2018年，但中國擬議建設的這座超級大使館位於倫敦金融城附近皇家鑄幣廠舊址，毗鄰重要的數據電纜，圍繞其可能對英國構成的安全風險讓英國政府一直飽受爭議，項目的審批也一直被推遲。

白宮一位高級官員14日在電子郵件回覆詢問說，美國「繼續對敵對勢力利用我們最親密盟友的關鍵基礎設施深表關切」。美國國會議員們對英國即將批准中國在倫敦市中心建立新的超級使館項目也表示關注。

報導說，英國下議院也就新大使館的規畫方案提出了緊急質詢，再次表達了對國家安全的重大擔憂。此前，在英國主要媒體獲得的這座龐大新建築的完整設計圖顯示，北京方面計畫在大使館下方建造208個「密室」，其中一個地下深度近3米的密室相當靠近連通倫敦金融城，傳輸周邊地區數百萬網絡用戶數據的地下光纖電纜。

英國反對黨保守黨內政事務發言人艾麗西亞·卡恩斯(Alicia Kearns)表示，新大使館將為中國提供一個對英國發動「經濟戰」的跳板。

德國之聲報導，北京對於該項目批准拖延七年表示不滿，稱英國使該議題「持續複雜化和政治化」。

中國大使館去年10月的一份聲明中稱，新使館計畫是「高品質的，受到當地專業機構的高度認可」，「符合外交慣例以及當地規定及程序」。

大使館 施凱爾 白宮

上一則

中國去年汽車產銷量、出口皆創新高 外銷汽車達700萬輛

下一則

中泰高鐵工地起重機砸中列車釀32死 中鐵角色受關注

延伸閱讀

Grok涉產出不雅內容惹議 英國對X平台啟動調查

Grok涉產出不雅內容惹議 英國對X平台啟動調查
澤倫斯基：比照馬杜洛 美也該拉下車臣領導人

澤倫斯基：比照馬杜洛 美也該拉下車臣領導人
英相支持丹麥捍衛格陵蘭 歐盟籲美尊重領土完整原則

英相支持丹麥捍衛格陵蘭 歐盟籲美尊重領土完整原則
英相施凱爾重申擁護國際法 事實未完整前避譴責美方

英相施凱爾重申擁護國際法 事實未完整前避譴責美方

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

2026-01-10 07:30

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議