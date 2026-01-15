施凱爾訪北京前…英擬批准中「超級使館」美深表關切

英國首相施凱爾 (Keir Starmer)定於本月晚些時候率領英國商界高層人士一同訪問北京，以期加強英中貿易並修復兩國的外交關係。這將是自2018年以來英國首相首次訪華。但在訪中前夕傳出施凱爾預計下星期可能批准中國在倫敦市中心建立新的「超級大使館 」的申請，此舉引發美國對此「深表關切」。

美國之音報導，中國在倫敦的巨型使館項目始於2018年，但中國擬議建設的這座超級大使館位於倫敦金融城附近皇家鑄幣廠舊址，毗鄰重要的數據電纜，圍繞其可能對英國構成的安全風險讓英國政府一直飽受爭議，項目的審批也一直被推遲。

白宮 一位高級官員14日在電子郵件回覆詢問說，美國「繼續對敵對勢力利用我們最親密盟友的關鍵基礎設施深表關切」。美國國會議員們對英國即將批准中國在倫敦市中心建立新的超級使館項目也表示關注。

報導說，英國下議院也就新大使館的規畫方案提出了緊急質詢，再次表達了對國家安全的重大擔憂。此前，在英國主要媒體獲得的這座龐大新建築的完整設計圖顯示，北京方面計畫在大使館下方建造208個「密室」，其中一個地下深度近3米的密室相當靠近連通倫敦金融城，傳輸周邊地區數百萬網絡用戶數據的地下光纖電纜。

英國反對黨保守黨內政事務發言人艾麗西亞·卡恩斯(Alicia Kearns)表示，新大使館將為中國提供一個對英國發動「經濟戰」的跳板。

德國之聲報導，北京對於該項目批准拖延七年表示不滿，稱英國使該議題「持續複雜化和政治化」。

中國大使館去年10月的一份聲明中稱，新使館計畫是「高品質的，受到當地專業機構的高度認可」，「符合外交慣例以及當地規定及程序」。