殲35驗證機為何是綠皮？ 分析：宣示極度自信技術

殲35披「綠皮」，是極度自信的技術宣言。（取材自中華網）

一架身披原始工業「綠皮」的殲35隱身戰機驗證機，在航空工業瀋飛的跑道上完成了新年首飛。這次雖以「素顏」狀態低調試飛，卻向世界投射了一道不容忽視的鋒芒。軍事迷紛問：為什麼是「綠皮」？有分析指出，這正是極度自信的技術宣言。

中華網引述自媒體「國際大表姐」報導，這架殲35驗證機最引人注目的特點，便是其未塗覆任何隱身塗層的「綠皮」狀態。在隱身戰機領域，這並非簡裝，而是展現自身顛覆性的技術。傳統上，戰機的隱身性能嚴重依賴後期塗覆的特殊吸波塗層。這種塗層雖有效，但存在維護成本高、耐久性差、對飛行環境敏感等短板。殲35的「綠皮」亮相，實質是在公開展示其「先天隱身」的結構性能力--隱身性能已深度融入飛機骨骼與皮膚。

這直接指向了核心突破：復合材料一體化成型機身與超材料隱身技術。前者意味著飛機大尺寸主體結構可能採用碳纖維復合材料一次成型，不僅大幅減重 增韌，更從根本上減少了傳統金屬蒙皮拼接產生的雷達波反射縫隙與腔體。後者則可能是將具有特殊電磁特性的人工微結構（超材料）直接植入復合材料中，使飛機蒙皮本身就成為性能可控的「智能隱身蒙皮」，實現對特定波段雷達波的高效吸收或偏轉。

殲35驗證機的首飛引發美西方高度關注，其背後是深刻的技術震撼與戰略焦慮。在技術層面，中國在超材料實用化和大尺寸航空復合材料製造等領域所展現的進展速度，可能超出了某些西方觀察家的預期。

此外，「綠皮」殲35的首飛，其意義不僅在於一架戰機，更折射出中國航空工業的體系性進化。它體現了從「仿製改進」到「自主定義技術路徑」的躍遷。中國航空人沒有簡單跟隨F-35的隱身技術路線，而是在探索更適合自身需求與工業基礎的解決方案。它也展現了從「單一裝備攻關」到「全產業鏈協同創新」的成熟。

2026年的這次首飛，或許將在未來被視為一個歷史性時刻。它宣告，在頂級隱身戰機的競技場上，出現了一條堅定而清晰的中國技術路徑。