中越再蓋跨境鐵路 從雲南直通海防 目標2030年完工

中越打造新的跨境鐵路，從雲南通往越南老街、河內和海防，目標2030年完工。圖為中越既有鐵路路線，自廣西南寧開往河內的列車。（新華社）

越南 19日在越南北部老街省舉行「老街—河內—海防」鐵路項目第一部分工程開工儀式，按規畫，這條鐵路的軌道設計將對標中國鐵路，旨在打造中越跨境鐵路聯通，將連結起越南北部與中國西南地區，並進一步接軌中國「一帶一路 」項目，目標在2030年完工。

中越鐵路合作是中國國家主席習近平親自推動的項目，他2023年訪越時，兩國聯合聲明指出，「推動中越跨境標準軌鐵路聯通，研究推進越南老街—河內—海防標準軌鐵路建設」，以此加強兩國發展戰略對接，共建「一帶一路」與中越「兩廊一圈」跨國經濟帶。今年4月習近平再度訪越期間，兩國曾簽署鐵路項目合作協議。

由於越南在法國殖民時期修建的鐵路，與中國鐵路軌道尺寸有差異，列車不能直接通過，過境乘客或貨物須在邊境 換乘。此項目旨在取代舊鐵路，總投資超過83億美元，其中一部分將由中國政府貸款資助。

越通社報導，根據越南國會2月批准的決議，老街—河內—海防鐵路項目長約419公里，將從越南最大的北部港口城市「海防」向西，經首都「河內」延伸至與中國雲南省接壤的邊境省分「老街」。未來該線路的列車行駛速度將由目前的每小時50公里提高至最高160公里，目標是貨運與客運兩用。

全線預計設立18座車站，以及13個技術作業站。中國駐越南大使何煒說，此項目的實施將進一步打破地理阻隔，極大提升跨境運輸能力，降低物流成本，讓兩國供應鏈無縫連接。據越南政府電子報，越南副總理裴青山亦出席開工儀式。