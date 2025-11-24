我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

升高回應高市層級 王毅稱她「越了不應碰的紅線」、促日盡早改錯

記者陳宥菘／綜合報導
中國外交部長王毅22日與塔吉克外長舉行戰略對話時提出對高市言論的三個「絕不允許」。圖為塔吉克斯坦總統拉赫蒙22日在杜尚別會見中國外交部長王毅。(新華社)
日本首相高市早苗7日在國會提出「台灣有事」論引發北京強烈反彈，日方迄今未撤回，中方則升高回應層級，由中央政治局委員兼外長王毅出面回應。王毅直言，日本現任領導人(指高市早苗)竟公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，「講了不該講的話，越了不應碰的紅線」，中方敦促日本早日反思改錯，不要執迷不悟。

王毅上周應邀赴吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克舉行外長戰略對話，並與三國總統會見。中國與三國發表的政治文件皆提及台灣問題，中亞三國均強調堅持一個中國原則。在中日緊張之際，北京強化「國際一中」意味濃厚。

針對高市涉台言論，此前北京多由外交部和國台辦發言人回應，據中國外交部23日發布，王毅在結束對中亞三國訪問後接受中國媒體採訪，也回應了高市說法，提高了中方回應的層級。

據中方發布，王毅向三國外長介紹中方在台灣問題原則立場，「揭露了日本現任領導人公然侵害中國核心利益、挑戰二戰後國際秩序的錯誤言行」。他並稱，三國公開強調一中原則，「這一集體發聲正當其時」，既支持中方在台灣問題的正當立場，且再次清晰表明一中原則是國際社會不可動搖的普遍共識。

王毅指出今年是抗戰勝利80周年，日本最應該做的是深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，「但令人震驚的是，日本現職(現任)領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線」，中方必須予以堅決回擊。

就中日關係，王毅強調，日本政府在中日四個政治文件中已就台灣問題作出鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。他警告，如果日本一意孤行、一錯再錯，「一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃」。

王毅22日與塔吉克外長舉行戰略對話時提出三個「絕不允許」，包含中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車；絕不允許外部勢力染指台灣，以及絕不允許日本軍國主義死灰復燃。

