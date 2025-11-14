澳洲情報首長：中駭客「高破壞力」 鎖定水電關鍵設施

我的頻道

中國新聞組／北京14日電
澳洲安全情報組織局長邁克·伯吉斯（Mike Burgess）表示，與中國政府及軍方有關的駭客正鎖定該國關鍵基礎設施，並警告澳洲正日益面臨「高影響力破壞」風險。這些前所未有的間諜活動意味著在未來五年內「網路驅動的破壞」威脅將不斷升高。

BBC中文網報導，邁克·伯吉斯特別點名「某個國家」正多次企圖掃描並滲透澳洲及盟友的關鍵基礎設施，目標包括水利、交通、電信與能源網絡。

「試想如果某個國家關停所有網絡？或在熱浪期間切斷電力？或汙染飲用水？或癱瘓金融系統？」伯吉斯表示，間諜正擴大其情報蒐集範圍。

伯吉斯警告，威權政權如今更願意破壞與摧毀。 他提到兩個中國駭客組織——Salt Typhoon與Volt Typhoon——曾鎖定美國與澳洲的電信公司。他在墨爾本的一場商業論壇上表示：「這些團體是替中國政府情報部門及軍方工作的駭客。」

「兩者都涉及竊取敏感資訊，但真正的危險在於破壞威脅——對關鍵基礎設施的干擾。」他指出，Salt Typhoon的目的在於間諜活動，包括入侵美國的電信網絡。

伯吉斯指出，間諜積極鎖定私營部門的專案、談判與投資，可能讓外國企業取得商業優勢。而且如同犯罪分子，他們也積極鎖定客戶資料。

報導指出，他稱2023-24年間諜活動保守估計令澳洲損失125億澳元（約82億美元），其中約20億美元的商業機密與智慧財產在一年內遭竊。

