兩湖論壇登場 南投副縣長、杭州市長致詞都提到「館長」

第17屆日月潭、西湖「兩湖論壇」25日在杭州登場，場外擺設杭州在地文創、手工藝商品，南投農會也有設攤。(記者陳宥菘／攝影)

第17屆日月潭 、西湖「兩湖論壇」今天在杭州登場，南投縣長許淑華並未出席，由副縣長王瑞德率團出席。王瑞德在開幕式致詞表示，「在今年兩岸交流更為縮緊的情況下，我們算是比較順利的一個團，雖然說比較順利，也是在禮拜一下午才收到（中央）正式核准的公文」。王瑞德與杭州市長姚高員致詞時，不約而同提到日前訪問中國大陸的網紅「館長」。

今年兩湖論壇於25日至28日舉行，開幕式及主論壇25日上午在西湖畔的浙江賓館登場，主題為「文牽兩岸 同心共融」，25日下午兩地將針對農業、教育、文化、觀光 領域進行分論壇討論。26日後則將在杭州市內進行參訪，還預計觀賞「黑神話：悟空」藝術展。

今年兩湖論壇簽署3項合作備忘錄，分別是明康匯生態農業集團與南投縣青農聯誼會簽署「兩地茶葉產業交流合作備忘錄」，杭州市慈善總會與南投縣五顯友心會簽署「兩地賑災救助合作備忘錄」，以及浙江大船文化發展與南投舞蹈團簽署「兩地文化產業交流合作備忘錄」。

王瑞德在主論壇致詞時首先代表縣長許淑華向杭州好朋友們問好。他表示，不管是這次將交流的文化、教育、體育、觀光領域，還有過去交流過的環保等各種議題，相信對杭州、南投都會有很大幫助。他提到自己今早已轉交許淑華的信給杭州市長姚高員，邀請對方明年率領杭州市團隊蒞臨南投縣，「這1年中，雙方也可以透過小群體交流互相來往，而不是只限於兩湖論壇」。

第17屆日月潭、西湖「兩湖論壇」25日在杭州登場，南投縣長許淑華並未出席，由副縣長王瑞德率團出席。(記者陳宥菘／攝影)

王瑞德說，「在今年兩岸交流更為縮緊的情況下，我們算是比較順利的一個團，雖然說比較順利，也是在禮拜一下午才收到（中央）正式核准的公文」，「其他的團就沒有那麼順利，所以我們非常珍惜。」他表示，雖然目前兩岸交流受到頓挫 ，希望大家都不要灰心，正確的道路永遠走得通。

王瑞德致詞中還提到網紅「館長」陳之漢日前訪問上海期間與汪小菲的直播，「一場有10幾萬人在線（觀看），證明了任何世代的人要多交流」，「我總是希望不曾辦過台胞證的青年朋友們，甚至年紀更大的世代能夠來大陸多交流」。

杭州市長姚高員致詞中也提到館長，表示今年台灣網紅「館長」大陸之旅專門到杭州觀展，通過直播鏡頭，讓島內（台灣）的民眾，特別是島內的年輕人真實感受到了杭州歷史與現代交流的精神。他接著說，「兩岸一家親，杭州南投親上加親」，杭州將始終堅持九二共識，與南投相支持、相配合、相向而行。

第17屆日月潭、西湖「兩湖論壇」25日在杭州登場，杭州市長姚高員在開幕式上致詞。(記者陳宥菘／攝影)

姚高員說，兩湖論壇這個平台是架起相向而行的橋梁。文化交流的基礎在共識，杭州將與南投一道，致力於推動中華文化交流，共同增進同胞感情，共同保護傳承和弘揚中華文化。他並表示，文化交流的活力在經貿，今天將簽署兩地文化產業交流合作備忘錄、兩地茶葉產業交流合作備忘錄等框架協議，讓兩岸合作轉化為文化的認同。

今年分論壇主題之一為觀光，將討論「減碳綠能 與永續環保旅遊」。南投方面官員指出，由於中央的兩岸觀光大架構未開，因此分論壇會側重在理念上作交流。