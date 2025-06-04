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六四36周年 香港警方拘捕2人、扣留調查10人 最小15歲

記者陳湘瑾／即時報導
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2020年香港支聯會（香港市民支援愛國民主運動聯合會）在維園舉辦「六四」燭光晚會，這也是近年來最後一次的悼念晚會。(中央社)
2020年香港支聯會（香港市民支援愛國民主運動聯合會）在維園舉辦「六四」燭光晚會，這也是近年來最後一次的悼念晚會。(中央社)

昨天(4日)是六四事件36周年，香港銅鑼灣維園一帶有大量警察戒備，香港警方表示，截至4日晚上11時半，在港島中區及東區分別拘捕2人及扣留調查10人。其中，被扣留調查者中最小年紀15歲。

綜合明報等媒體報導，香港警務處副處長（國家安全）簡啟恩及國安處長江學禮當天下午也到維園視察。

港警方面稱，一名26歲中國女子4日下午在花園道公眾地方形跡可疑，人員上前截查期間，該名女子未能向人員出示有效身份證明文件，被以涉嫌「未能出示身份證明文件」被捕。該名女子被帶返警署作進一步調查，其後獲准離開。

另有一名24歲香港本地男子，他於晚上在興發街附近經人員上前截查期間，因被懷疑情緒激動，拒絕合作，被以涉嫌「阻撓在正當執行職務的警務人員」被捕，現正被扣留調查。

此外，灣仔區及東區另有5男5女，年齡介於15至69歲，被以涉嫌破壞社會安寧而被帶返警署作進一步調查，其中3人現正被扣留調查，其餘7人調查後獲准離開。

報導指，4日維園足球場內有社團辦家鄉市集，有歌舞表演；球場外有市民用各種方式悼念，有人坐在長椅祈禱、有人穿黑衣跑步，有人散步時用手機播放「自由花」歌曲等。

5日凌晨，在維園及記利佐治街繼續有警員巡邏，不過警員人數較4日晚間大為減少，有市民在維園長凳歇息，遭警員要求離開。

香港 六四

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