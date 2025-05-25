李強抵印尼雅加達 籲踐行多邊主義、共促共享繁榮

中國總理李強（左）24日抵達雅加達進行對印尼國事訪問，當地官方在機場迎接。(取材自Youtube)

中國總理李強 24日搭包機赴印尼 國事訪問。李強抵達雅加達後表示，中國和印尼作為發展中大國和全球南方重要力量，應當進一步弘揚萬隆精神，推動各方踐行真正的多邊主義。分析指出，李強此行顯示中國將深化與全球南方國家的經濟和外交關係。

這是李強今年首度出訪，時間點在中國召開中央周邊工作會議，以及中國國家主席習近平4月訪問越南、馬來西亞和柬埔寨之後。

新華社報導，李強發表書面談話指出，中國和印尼是隔海相望的「友好鄰邦」、命運與共的「親密夥伴」。建交75年來，雙方樹立了「發展中大國」聯合自強、互利共贏的典範。李強並指出，今年是萬隆會議召開70周年，「萬隆精神」已經成為國際關係的重要準則。他強調，中國和印尼作為發展中大國和全球南方重要力量，應當進一步弘揚「萬隆精神」，推動各方踐行真正的多邊主義，共促共享繁榮。

雅加達環球報援引印尼總統秘書處消息指，印尼總統普拉伯沃將於25日上午在總統府獨立宮與李強會晤。印尼廣播電台則引述印尼外交部發言人蘇米拉特消息稱，李強還將出席商界晚宴，此訪也將簽署印中衛生、旅遊和出口協議等多領域備忘錄。

新加坡聯合早報引述新加坡尤索夫伊薩東南亞 研究院資深研究員劉敏麗評估，李強和普拉伯沃會面時，可能就區域局勢交換意見，但敏感雙邊問題如納土納群島海域問題則不會提出重大解決方案。

中國外交部先前宣布，李強26日結束印尼的行程，轉赴馬來西亞吉隆坡出席「東協—中國—海合會峰會」。

聯合早報報導，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院亞細安研究中心兼任項目主任林薇伶分析，李強此行顯示中國有意深化與全球南方國家的經濟和外交關係，特別是東南亞和海灣地區。這也反映北京重視這個多邊平台，尤其是面對美國不斷加大限制技術、貿易和資本流動，東協—中國—海合會峰會有助於北京擴大多元化夥伴關係。

從地緣政治角度看，林薇伶指出，李強出席峰會，能進一步強化「中國願與志同道合夥伴合作，共同抵制經濟碎片化和單邊主義，並提供有別於傳統西方框架之外的發展和貿易夥伴關係」的論述。

在與海合會對話方面，尤索夫伊薩東南亞研究院高級研究員黎良福指出，中美博弈加劇之際，中東成為中國極力爭取的對象，北京不只看中海灣國家市場可吸納中國出口，也希望爭取海灣國家到中國投資，就像美國總統川普爭取到海灣國家承諾赴美投資。