4熊貓下月歸還中國 日本只剩「曉曉」和「蕾蕾」

日本和歌山縣冒險世界遊樂園飼養的4隻大熊貓將於6月28日送返中國。（取材自南方都市報）

日本 和歌山縣冒險世界遊樂園23日發布消息稱，園內目前飼養的4隻大熊貓將於6月28日送返中國。

海峽都市報報導，此次送返的4隻大熊貓是被譽為「中日友好特使」的著名旅日大熊貓「永明」的妻女，分別是現年24歲的媽媽「良浜」，8歲的「結浜」、6歲的「彩浜」和4歲的「楓浜」。

「永明」在2023年先歸還給中國，今年1月因器官衰竭過世。

日經亞洲過去曾揭露，向中國租借熊貓，一對每一年必須支付100萬美元，都不是免費贈送，且收到熊貓的那一方還得額外自行耗資龐大經費建造熊貓館。

此外，按照協議若熊貓在租賃協議期間在動物園死亡，中國會要求賠償50萬至100萬美元；若有小熊貓出生，每一隻都必須向中國支付額外費用。

日經亞洲盤點，中國透過熊貓獲得的累計收益，可能超過超過2.8億美元，但各國飼養費用卻達到3億美元。

據園方此前介紹，由於日中大熊貓合作保護項目將於今年8月到期，為減輕大熊貓在運輸過程中的身體負擔，雙方商定在氣溫相對涼爽的6月完成轉移。目前，「良浜」已步入高齡，返回中國後將在醫療條件更為完善的環境中安享晚年；「結浜」、「彩浜」和「楓浜」將參與繁育計畫。

另據園方介紹，冒險世界遊樂園自1994年起開展大熊貓繁育工作，至今已完成12次產崽、育成17隻幼崽，繁殖成果在中國以外的大熊貓繁育機構中居於前列。

此次返還後，如無新的大熊貓赴日，東京上野動物園的「曉曉」、「蕾蕾」將成為日本國內僅有的兩隻大熊貓。