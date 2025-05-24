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馬朝旭通話藍道 中美周內4互動 環時社評：美媒不再抹黑

中國新聞組／北京24日電
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中國外交部副部長馬朝旭22日與美國副國務卿藍道通話，涉及雙方「重要問題」交換意見。圖為馬朝旭2024年夏天參加2024世界人工智慧大會「全球治理」主論壇。（本報資料照片）
中國外交部副部長馬朝旭22日與美國副國務卿藍道通話，涉及雙方「重要問題」交換意見。圖為馬朝旭2024年夏天參加2024世界人工智慧大會「全球治理」主論壇。（本報資料照片）

中國外交部副部長馬朝旭與與美國常務副國務卿藍道於22日進行通話，盡管兩國官方對此次通話內容沒有太多著墨，但雙方均表示，兩國關係至關重要，同意繼續保持溝通。這次通話時值美國對中國關稅戰暫緩之際，且是一周內中美人士第四次互動，加上部分美國媒體在相關報導和敘事上開始「誇」中國，有分析人士認為中美關係出現緩和跡象。

中國外交部官網23日上午發布消息指馬朝旭已與藍道通話，指雙方「就中美關係及共同關心的重要問題交換了意見。雙方同意繼續保持溝通」。

美國之音引述美國國務院發言人布魯斯聲明指出，此次通話「雙方討論共同關心的廣泛議題，並一致認為保持開放的溝通渠道至關重要」 ，「雙方一致認為，雙邊關係對兩國人民乃至全世界都至關重要」。

報導並指雙方的聲明都沒有提供進一步的通話內容細節，不過，藍道與馬朝旭的通話正值兩國貿易關係有所緩和之際。

此次官方發布的消息遠少於2024年6月底馬朝旭與時任美國常務副國務卿坎博通話時的篇幅。不過中國官媒央視旗下「玉淵譚天」發文指出，這次通話是中美外交領域一周內第四次互動。前三次包括中國外長王毅會見美國亞洲協會會長康京和，馬朝旭會見美國前駐華大使博州大學生訪華團及美國新任駐華大使龐德偉。

此外，美國之音報導稱，中國國務院副總理何立峰近來也頻頻與美資高管會面，會見對象有美國摩根大通集團董事長戴蒙、美國花旗集團董事長杜頌安、凱雷投資集團首席執行官施瓦茨。戴蒙據報導在會後明確表示，美方不想脫鈎。

另外，中國官媒環球時報社評指出，最近以紐約時報為代表的一些美國媒體集中關注中國的一系列發展成就，且一改過去對中國抹黑、歪曲的論調，不約而同地將中國描述成一個「卓越的世界技術和經濟超級大國」。「紐約時報」甚至在一篇文章的標題中稱「一個屬於中國的世紀可能已經到來」。

社評認為，愈來愈多的美媒開始「誇」中國，意味著民間的密切交往正不斷衝破西方的「信息繭房」，愈來愈多的西方人看到一個真實、立體、全面的中國，這也使得部分美媒要公開否認中國的成就與這些良好印象變得愈來愈困難。「不要人誇顏色好，只留清氣滿乾坤。」盡管讚美聲愈來愈多，中國仍必須保持戰略定力，集中力量辦好自己的事情。

國務院 紐約時報 國務卿

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