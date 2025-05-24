「面對霸凌都別無選擇」哈佛被禁收國際生 中媒嘲與京同一戰壕

哈佛的外籍生占27%，其中不少是中國學生。圖為哈佛大學2024年畢業典禮。（歐新社）

美國川普 政府撤銷哈佛大學 招收國際學生權利，中國留學生 是該校在學最大國際學生群體，備受衝擊。中國外交部表示，將堅定維護海外中國學生和學者的權益。中國官媒則發文語帶嘲諷地說，「中國和哈佛，現在站在了同一條戰壕」，哈佛大學與中國何嘗不是面臨同樣的處境，「面對霸凌，都別無選擇，只能硬剛」。

觀察者網報導，美國總統川普政府22日宣布撤銷哈佛大學招收國際學生的認證，引發許多哈佛大學中國留學生的憤怒與恐慌，

根據哈佛大學國際辦公室網站的統計數據，國際學生中占比最高的是來自中國的留學生。

該校來自中國的韓姓研究生稱很意外，部分學生已開始緊急聯繫其他院校，否則將失去合法身分，但他校申請季已過，「如果沒有備選，就只能回國了」。

也有即將入學哈佛的中國留學生發聲稱，目前同學們心態比較淡定，靜待進一步消息。不過將到哈佛讀研的馬寧寧說，哈佛是她的夢校，她申請第二次才成功被錄取，若無法入學會非常遺憾。

正在哈佛肯尼迪學院攻讀公共管理碩士學位的姜方洲說，川普政府禁止哈佛招收國際學生的消息一出，他的幾個群聊就都「炸」了；「大家都很不確定，」姜方洲告訴彭博和美國有線電視新聞網（CNN），「我震驚了好一會兒，根本沒想到政府會做到這一步。」姜方洲今年30歲，最近原本正和妻子商量下個學年的住宿，但現在他開始擔心自己的簽證是否仍然有效。

中國外交部發言人毛寧23日對此表示，中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益。

中國官媒新華社旗下「牛彈琴」昨發文將川普撤銷哈佛大學招收國際學生權利連結中美關稅戰，稱川普政府是出於報復心態，由於哈佛大學不聽從指示，考驗哈佛的時候到了，「要麼屈服、要麼抗爭」。

「我之前就說過，中國和哈佛現在站在了同一條戰壕；或者說，現在的中國就是另一個哈佛；現在的哈佛，則是又一個中國」，文章建議，哈佛大學與中國何嘗不是面臨同樣的處境，「面對霸凌，都別無選擇，只能硬剛」。文中並語帶嘲諷表示，「美國，已不再是原來的美國；哈佛，也被搞得不像原來的哈佛」。

紐約時報報導稱，近年來，中美關係日益冷淡，學生交流項目也開始受到影響，但哈佛這樣的大學依舊對中國學生具有強大吸引力。現在，連這座燈塔也岌岌可危。一名目前就讀於哈佛的中國研究生說：「每個人都有改變世界的理想來到這裡」，「然而理解這個世界的同時，這個世界把我拒之門外。」她表示，自己現在希望畢業後回國。川普打壓哈佛，使得中國人再次對美國祛魅。