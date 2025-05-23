不甩黃仁勳批出口管制失敗 白宮：續對中國推AI禁令

輝達執行長黃仁勳。(記者余承翰／攝影)

Nvidia(輝達)執行長黃仁勳 21日指出，美國晶片出口管制是失敗的。其後一名美國白宮高級官員表示，川普 政府認同黃仁勳的觀點，即需要重新審視針對其他眾多美國貿易夥伴的限制措施。但是，白宮將繼續努力，防止先進的人工智能 技術落入中國手中。

法廣網報導，黃仁勳周三在台北一個記者會上說，對晶片的出口管制迫使Nvidia在中國市場失去了主導地位，而華為這樣的本土企業填補了空白。他稱，美方的努力給了中國企業加速自身發展的精神、活力，以及政府的支持，黃仁勳說，「總而言之，出口管制是失敗的」。

白宮人工智能政策高級顧問克里許南（Sriram Krishnan）周三在接受彭博採訪時表示：「我們顯然非常尊重黃仁勳， 至於中國國內，我確實認為，兩黨以及各界仍然普遍擔憂，這些圖形處理器（GPU）一旦進入中國境內，可能會發生什麼」。

川普政府雖然仍認為向中國擴大人工智能晶片出口存在安全風險，但克里許南表示，川普政府認同黃仁勳的觀點，即需要重新審視針對其他眾多美國貿易夥伴的限制措施。川普政府正撤銷並計畫取代拜登政府時期的人工智能擴散規則，克里許南稱，該規則造成了「有圖形處理器的和沒有圖形處理器（的國家）」。

報導指出，克里許南指出，「至於世界其他地方，我們希望美國人工智能堆棧從圖形處理器到模型，再到頂層的一切，在這一點上，黃仁勳和我，我們完全一致」。克里許南是在黃仁勳公開發表其最強烈的反對美國對華晶片出口限制升級的評論後數小時作出上述評論。