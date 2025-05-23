小米YU7登場 電動內翻門把受矚 「怎麼逃生」引發熱議

小米首款休旅車YU7，定位豪華高性能SUV，將於7月上市。（取自華爾街見聞）

小米 22日晚間舉行15周年戰略新品發布會中首度亮相SUV休旅車YU7，定位豪華高性能SUV，將於7月上市，小米董事長雷軍 表示，YU7對特斯拉 Model Y具備壓倒性優勢，預計定價將賣到人民幣30幾萬元。YU7配備中，全新的電動內翻門把手引起注意，不少網友質疑降風阻不是問題，問題在車禍逃生時，電動門把是否會阻礙逃生。

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雷軍介紹，小米YU7的中文名為「小米御7」，寓意「陸地戰車，御風而行」共推出三個版本，包括單電機後驅、雙電機四驅、雙電機高性能四驅版本。

續航方面，小米YU7續航最高可達835公里，搭配96.3度磷酸鐵鋰電池。新車全系搭載800V碳化矽高壓平台，最大充電倍率5.2C，15分鐘最快補能620公里。

在發布會現場經過與特斯拉Model Y三款車型逐一對比後，雷軍表示，從動力，續航、豪華配置來看，小米YU7 Max版非常領先，對特斯拉Model Y具備壓倒性優勢。

智慧化方面，雷軍介紹，Xiaomi HyperVision讓駕駛員在駕駛途中，不需要切換視角，一眼看清所有重要行車資訊。

小米YU7搭載全新一代輝達DRIVE AGX Thor™車載計算平臺，擁有700 TOPS算力，同時全系搭載1顆雷射雷達、1顆4D 毫米波雷達，11個高清攝像頭以及12個超聲波雷達。

雷軍還特別提到了近期較有爭議的門把手和風道設計，其中小米YU7採用全新的電動內翻門把手，當打開開關後，使用者靠近車旁無需按壓，門把手能自動內翻。

雷軍表示，把車做好看的秘訣：比例、色彩。比例方面，1:3 頭身比，3x 輪軸比，2.1x 輪高比，1.25x 寬高比，275mm 後寬胎，車身自頻寬體。同時，配備鏤空水滴大燈、光環尾燈，電動內翻門把手。顏色方面，推出寶石綠，鈦金屬色、熔岩橙，未來還有五款顏色。

由於此前SU7發生嚴重死亡車禍，YU7的電動內翻門把手引發網友安全質疑，「車禍了能不能開門」、「好看有啥用」、「電車非要摳這點風阻」。

報導指出，發布會前，大部分網友預測這款車起售價在20.98萬元～24.59萬元之間，頂配或達30萬元。

中國汽車流通協會專家委員會委員章弘指出，小米SU7的起售價為21.59萬元，考慮到成本因素，小米YU7的起售價應在23.59萬元到24.59萬元之間，這一價格區間直接對標特斯拉Model Y和理想L6等熱門車型。

雷軍也在發布會表示，「有網友提到售價19萬9，這是不可能的，對標Model Y的配置，賣到30幾萬差不多」。小米YU7將於今年7月正式上市，屆時將公布售價。