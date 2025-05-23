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淘寶618購物節拚了 擴大海外免運 哈薩克、蒙古也納入

記者陳宥菘／綜合報導
淘寶衝刺618購物節，「全球包郵計畫」擴大至12個國家和地區。（網頁截圖）
淘寶衝刺618購物節，「全球包郵計畫」擴大至12個國家和地區。（網頁截圖）

在內需仍待提振、外貿壓力大等挑戰下，中國電商力拚出口。隨著「618」購物節已在上周起跑，淘寶宣布購物節期間將「全球包郵計畫」擴大至12個國家和地區，除台港日韓外，還首次納入哈薩克、蒙古。參與此計畫的商家在境外的買方無需支付運費，這將有利於中國出口商提升海外訂單量。

綜合中媒報導，618期間，淘寶的全球包郵計畫將涵蓋新加坡、馬來西亞、南韓、香港、澳門、台灣、澳洲、日本、泰國、柬埔寨、哈薩克和蒙古等地區。其中，哈薩克與蒙古是首次加入淘寶包郵區。同時，上述國家及地區將提供「本地退貨」服務，如若消費者對購買的商品不滿，可以到就近的自提點完成退貨。

據淘寶官網簡介，全球包郵計畫對參與該項目的商家在境外指定地區的訂單，收取一定比例的供應鏈管理服務費，用於實現境外買家跨境滿包郵，並通過菜鳥跨境物流，實現跨境段物流保障。這項計畫可幫助境內商家提升海外訂單量，讓商家拓展境外市場。

另外，今年618購物節首次提前至5月中旬開跑，包含淘寶天貓、京東、抖音電商、快手電商等多家電商平台，皆較往年提前10天左右開啟預售活動。且今年優惠機制化繁為簡，例如淘寶以「官方立減」取代「滿減」，境外消費者也同樣享有活動商品官方立即減免15%起，最高立減50%，一件也能享受優惠，爭奪海內外消費者用意明顯。淘寶出海相關負責人表示，今年淘寶還將繼續加速出海，幫助商家開拓海外市場、獲得新生意新增長。

經歷美國對等關稅震動，中國4月總出口增速仍高達8.1%，其中銷往東南亞、拉丁美洲、歐洲與非洲的「非美」出口平均增加13%，出現「搶轉口」表現。

淘寶 電商 哈薩克

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