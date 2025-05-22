憂AI發展缺電 馬斯克：中發電量像火箭升空 美卻停滯了

馬斯克接受CNBC採訪。(視頻截圖)

美國億萬富翁馬斯克 受訪時表示，隨著科技行業建立愈來愈大的數據中心，到明年年中，人工智能（AI ）的發展可能會遇到發電問題。馬斯克指出，中國正在建設的發電量遠遠超過美國，「中國的發電量看起來就像一枚火箭進入軌道，而美國的發電量卻停滯不前」。

觀察者網報導，馬斯克在接受CNBC採訪指出，自己所擁有的AI初創公司xAI正計畫在田納西州孟菲斯市建立一座千兆瓦級的設施，該設施將在6到9個月內完工。根據美國能源部的數據，1千兆瓦的電力容量相當於美國普通核電站的發電規模。

馬斯克認為，AI在擴大規模時面臨三大瓶頸：晶片、變壓器和發電。變壓器用來降低發電廠產生的電力的電壓，以便計算機使用。

報導指出，今年2月，谷歌 母公司Alphabet曾警告稱，美國在與中國爭奪AI主導權的競賽中，正面臨電力產能危機。谷歌全球能源市場開發主管卡羅琳·戈林（Caroline Golin）稱，公司在意識到可再生能源可能導致電網不穩定後，已開始研究核能方案，因為風能和太陽能的發電量完全受制於天氣條件。

戈林在今年2月於紐約舉行的核能會議上坦言，其公司面臨一個嚴峻現實——無論是短期還是長期，現有電力系統都難以滿足谷歌數據中心的能耗需求。

為應對AI發展帶來的能耗危機，中國數據中心企業已開始自建變電站。中媒去年8月曾報導稱，秦淮數據集團在河北懷來、山西靈丘、江蘇南通三大片區規劃的供電總容量為1585兆伏安，當前已有10座變電站投入運營，供電總容量達1355兆伏安。