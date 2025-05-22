中國2024年投資歐洲100億歐元 7年來首見成長

中國2024年在歐洲的投資較前年成長47%，達到100億歐元，這是自2016年以來中國在歐洲的投資近七年首次出現成長，其中，投資最多的是匈牙利占31%，最大一筆投資是寧德時代在匈牙利投資電池工廠。

財聯社報導，根據研究機構墨卡托（Merics）中國研究所和榮鼎經濟諮詢集團發布報告顯示，去年中國對歐盟 和英國的直接投資出現了近七年來的首次成長，打破了此前連續多年的下降趨勢。

Merics首席經濟學家Max Zenglein表示，歐盟對中國投資者仍有吸引力。

中國對歐洲的直接投資主要由大公司推動，包括寧德時代、騰訊、吉利、遠景科技和電池製造商國軒高科占到了總投資的近一半。

整體而言，面對日益加劇的政治審查和貿易緊張局勢，中國企業的重心近年來已經從併購轉向綠地投資（非併購的新投資），中國去年對歐洲的綠地投資較2023年增長21%，這是連續第三年增長。

報告顯示，去年中國在歐洲十大投資中有七項涉及電動汽車和電池供應鏈。

其中四項涉及匈牙利。最大的一筆投資仍然是寧德時代2022年起宣布的在匈牙利投資的一座75億歐元的電池工廠（在建設期間分批計入綠地投資）。

報告稱，寧德時代在2024年再度成為最大的投資者，占總投資的16%，主要來自其在匈牙利正在建設的電池廠，這家電池巨頭在過去五年中一直是中國在歐洲最大的投資者。

寧德時代日前在港股上市募資港幣353.3億元，為今年全球最大上市融資案，公司強調，募得資金中有90%也將投資匈牙利第一期及第二期工廠。

匈牙利近年來一直是中國在歐洲最親密的合作夥伴，去年吸引中國在歐投資的31%，輕鬆擊敗傳統歐洲大國德國、法國和英國。這三個歐洲大國去年合計占中國在歐洲所有投資的20%，低於此前四年52%的平均水準。

上周，匈牙利政府還與比亞迪 簽署戰略合作協定。比亞迪宣布將在匈牙利開設歐洲總部和研發中心，擴建該公司在中歐樞紐現有的裝配廠。

中國商務部 副部長鄢東日前表示，截至2024年底，歐盟企業累計在中國實際投資1,500多億美元，中國累計對歐直接投資近1,100億美元。

中歐投資合作已進入「雙向快車道」，未來大有可為。