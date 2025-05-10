美中會談前夕 中國官媒：指望一、兩次談判解決問題並不現實

中美經貿高層10日於瑞士展開舉行貿易談判，中國官媒人民日報於談判前發文指出，中方同意與美方進行接觸，是體現了維護多邊貿易體系的大國擔當。（美聯社）

美中經貿高層10日於瑞士展開舉行貿易談判，中國官媒人民日報於談判前發文指出，中方同意與美方進行接觸，是體現了維護多邊貿易體系的大國擔當，並強調「談」是化解分歧的必要之舉，但指望一兩次談判解決問題並不現實。

人民日報10日在名為「平等對話是解決大國間問題的正確之道」的文章中指出，即將在瑞士舉行的美中經貿高層會談備受國際社會矚目。在全球經濟復甦乏力的背景下，這場對話被視為化解貿易摩擦的一個契機，各方期待美中通過建設性溝通，為世界經濟增長注入確定性。

文章表示，美方單邊關稅 措施嚴重衝擊美中經貿關係，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈 穩定，嚴重擾亂國際經貿秩序和世界經濟增長前景。美國企業和消費者也切實感受到濫施關稅帶來的痛感，美國各界人士要求政府取消非理性關稅措施的呼聲強烈。在這一背景下，中方從維護世界經濟穩定、維護國際社會共同利益的大局出發，同意與美方進行接觸，體現了維護多邊貿易體系的大國擔當。

文章強調，中方始終認為對話比對抗好，但談判絕非單方面妥協。平等對話是解決大國間問題的正確之道，任何國家都不會為了迎合或滿足其他國家不合理的要求而放棄自身合理的發展利益。在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下，美中坐到談判桌前開展對話，才有可能找到最大公約數。

文章呼籲，美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意，糾正錯誤做法，而不是說一套、做一套，或翻手為雲覆手為雨。中方始終對對話持開放態度，也有足夠耐心和定力，以及奉陪到底的底氣。