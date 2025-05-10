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對抗美貿易戰…魯拉訪華前夕 北京解禁巴西5大豆企業

中國新聞組／北京10日電
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巴西總統魯拉對中國進行國事訪問前夕，該國政府日前證實，中國作為全球最大的大豆買家，已經解除了此前因植物檢疫問題對五家巴西大豆出口商實施的禁令。分析認為凸顯中國在全球大豆供應鏈中對巴西依賴程度加深。

巴西農業部在一份聲明中說：「這一決定是在巴西和中國衛生部門達成技術諒解後做出的。」此前，路透引述消息人士和中國海關數據報導稱，中國已恢復從這些巴西公司進口大豆。

香港媒體報導，巴西外交部日前宣布，魯拉在莫斯科出席紀念二戰歐戰勝利80周年慶典後，應中國國家主席習近平邀請，將對中國進行兩天國事訪問。

巴西是世界上最大的大豆生產國和出口國，也是中國最大的大豆供應國。中美貿易戰正促使中國從美國這個第二大供應國轉向其他國家。

消息人士稱，恢復供應的時間是4月25日，比魯拉計畫對中國進行國事訪問的5月12日提前了數周，當時中國正試圖組織一個全球聯盟來對抗美國貿易戰。

因在貨物中檢測到農藥和害蟲，中國今年1月暫停了巴西五家公司的大豆進口。這一禁令發生在美國總統川普就職典禮前夕，一些分析師當時對實施禁令的動機起疑。

巴西 貿易戰 供應鏈

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