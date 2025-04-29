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為何拒收波音新機？ 中國商務部怪罪美國關稅新政

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為何拒收波音新機？ 中國商務部怪罪美國關稅新政

記者謝守真／即時報導
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外媒指出，傳因關稅戰，中國的航空公司暫停接收美國製造的波音客機。圖為一架波音737 MAX 8停放在波音機場，這是第一架遭中國退還的飛機。（路透）
外媒指出，傳因關稅戰，中國的航空公司暫停接收美國製造的波音客機。圖為一架波音737 MAX 8停放在波音機場，這是第一架遭中國退還的飛機。（路透）

美國月初向中國祭出對等關稅，外媒指出中國的航空公司暫停接收美國製造的波音客機。時隔多日，中國商務部29日對此回應稱，美方揮舞關稅大棒嚴重擾亂國際航空運輸市場，許多企業無法進行正常貿易投資活動，中國的相關航空公司、美國波音公司都深受其害，冀美方能傾聽企業的呼聲。

中國商務部網站29日發出「商務部新聞發言人就波音公司飛回擬交付飛機答記者問」的新聞稿指出，有記者問及，近日，波音公司飛回3架擬交付中國航空公司的波音737Max飛機，表示中方已停止接收波音客機。

中國商務部發言人表示，中方注意到有關報導。中美兩國在民航領域保持了長期互利合作，有力地推動兩國貿易和人員往來。「美方揮舞關稅大棒嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際航空運輸市場，許多企業無法進行正常貿易投資活動，中國的相關航空公司、美國波音公司都深受其害。」

該發言人續稱，中方願持續支持兩國企業進行正常的商業合作，希美方能傾聽企業的呼聲，為企業正常貿易投資活動創造穩定可預期的環境。

此前，第一財經報導指，一架尚未交付中國國際航空的波音737 MAX飛機，24日上午從舟山波音完工中心起飛，目的地是波音總裝廠所在地西雅圖。在此之前，已有二架待交付廈門航空的波音飛機退回美國。此外，吉祥航空也確認推遲接收原本要交付的波音787飛機。

同時，路透指出，歐特柏格在23日接受美媒CNBC訪問時證實，由於美中貿易戰，中國已停止接收新飛機。波音原計畫今年向中國客戶交付約50架飛機。但歐特柏格也承諾，將保護波音免受貿易戰影響，並致力於推動復甦。

不過，歐特柏格亦表示，中國是波音因關稅問題在飛機交付方面唯一出現困難的國家，但公司也在密切關注來自歐洲的潛在報復性關稅，並正與白宮進行磋商。「假如中國各航空公司拒絕接收原本下單採購的客機，波音將會替那批飛機另找買家，未來停止再替中方生產飛機。」

據了解，來自中國的航空公司訂單，占波音商用機總訂單量約10%，歐特柏格表示，公司已避免關稅帶來的更大損害，並能將這些飛機轉交給其他「提出額外飛機需求」的航空公司。

波音 關稅

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