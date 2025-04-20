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謝鋒引中醫概念暗批美關稅戰：自己生病讓別人吃藥

記者謝守真／即時報導
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中國駐美大使謝鋒以中醫藥比喻貿易戰現況表示，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，更不能病急亂投醫、自己生病讓別人吃藥。全球產供鏈梗阻，將致各國商品短缺、物價飆升，治本之策是行氣血、通經絡，讓世界經濟之水流起來、活起來。（取材自中國駐美使館網站）
中國駐美大使謝鋒以中醫藥比喻貿易戰現況表示，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，更不能病急亂投醫、自己生病讓別人吃藥。全球產供鏈梗阻，將致各國商品短缺、物價飆升，治本之策是行氣血、通經絡，讓世界經濟之水流起來、活起來。（取材自中國駐美使館網站）

美中關稅戰一再升級，中國駐美大使謝鋒於當地時間19日以中醫藥比喻兩國的關係與貿易戰現況，他表示，中醫標本兼治、固本培元的理論精髓，為走出關稅戰、貿易戰提供有益借鏡。「治病必求於本」，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，更不能病急亂投醫、自己生病讓別人吃藥。

謝鋒於當地時間19日出席中醫藥文化開放日並致詞表示，中醫藥文化，傳承千年、博大精深，不僅蘊含著中華民族數千年來治病祛疾、強身健體的實踐經驗，而且凝聚著中華文明歷經滄桑、生生不息的哲學思想，是中國古代科學的瑰寶，是打開中華文明寶庫的鑰匙，也將為我們破解時代難題帶來啟蒙。

謝鋒說，「中醫藥標本兼治、固本培元的理論精髓，為走出關稅戰、貿易戰提供了有益借鑑」，謝鋒表示，中醫講「治病必求於本」，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，更不能病急亂投醫、自己生病讓別人吃藥，而應該正視自己的問題，找準病灶、開對藥方。

他續稱，世界經濟增長進入瓶頸期，癥結在於增長動能不足，不能只顧眼下爭搶存量，而應著眼長遠做大「蛋糕」。中醫也講「通則不痛，痛則不通」。全球化、互聯互通、優勢互補是世界過去幾十年繁榮的基礎，也是各國持續共同發展的必由之路。

謝鋒再指，將相互依存武器化只會自我孤立、損人害己，高築關稅壁壘勢必引發國際經貿氣滯血瘀，顛覆世界經濟健康發展，「史慕特－霍利關稅法案」（The Smoot-Hawley Tariff Act）加劇大蕭條的殷鑑不遠。「大河沒水小河乾」，全球產供鏈梗阻，將導致各國商品短缺、物價飆升，傷害各方切身福祉，治本之策是行氣血、通經絡，讓世界經濟之水流起來、活起來。

此外，謝鋒表示，中醫藥陰陽平衡、調和致中的博大智慧，為中美人民增進理解、求同存異提供了正確思路。地球容得下中美兩國，應和平共存而不是迎頭相撞，兩敗俱傷。中國堅決反對任何形式的關稅戰、貿易戰，這不僅僅是維護中國的國家利益和民族尊嚴，也是捍衛國際經貿秩序和國際公平正義。如果別的國家把關稅戰、貿易戰強加於中國，「我們將勇敢面對、堅決反制」。

謝鋒最後強調，中方將堅持「開門」而非「關門」、「拆牆」而非「築牆」、「賦能」而非「爭利」，以高質量發展和高水平對外開放為世界注入穩定性和確定性。「中醫處方的療效如何，時間已經並將繼續證明。」

謝鋒 關稅 貿易戰

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