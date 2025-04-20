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Nvidia特供版旗艦顯卡RTX 5090D 傳出也要暫停供中國

記者林宸誼、吳凱中／綜合報導
中國市場傳出消息，輝達「中國特供版旗艦顯卡」RTX 5090D將暫停供應。(美聯社)
中國市場傳出消息，輝達「中國特供版旗艦顯卡」RTX 5090D將暫停供應。(美聯社)

輝達(Nvidia，另譯英偉達)H20被美國商務部禁止出口到中國後，中國市場又有消息傳出，輝達「中國特供版旗艦顯卡」RTX 5090D將暫停供應。另外，對輝達執行長黃仁勳兩天中國行，先前有外媒指出黃與DeepSeek創辦人梁文鋒會面，對此，有中媒報導黃的行程，澄清兩人並未會面。

中國分享與交流用戶體驗社群「Chiphell」報導，輝達並沒有以正式文件通知各顯卡授權生產廠商（Add in Cards，簡稱AIC），大多是口頭告知，內容僅說5090D暫停供應，並提醒不代表任何禁售和禁運，讓大家不要做任何猜測和判斷，除非後續有官方正式通知。

而部分AIC已經通知供應鏈，暫停5090D的備料與拉貨。由於5090D的庫存一直很少，所以需要保留這些庫存觀察後續情況並應付售後，而各品牌對於5090D暫停供應一事，都沒有回應，輝達也未有任何公告。

另外，散熱模組廠也收到AIC暫緩5090D的訂單與後續備料，並大幅降低出貨優先順序通知。

港媒HKEPC報導，如果暫停供應屬實，無疑會對AIC合作夥伴造成影響，尤其是Colorful、Palit和PC Partner等品牌，原有的市場規畫也可能因此被打亂。更重要的是，香港玩家日後能否輕易入手5090D，將會是值得關注的事。

輝達於今年1月7日發布RTX 50系列顯卡，也推出符合美國出口管制規則的中國特供版旗艦顯卡RTX 5090D，於1月30日上市。RTX 5090D與RTX 5090相比較，在遊戲性能方面並沒有區別，主要在AI方面做了限制， AI算力削減約29%。

美國自2022年以國家安全為由，禁止輝達最先進晶片輸往中國，防堵相關技術轉用於軍事領域。因應美國出口管制，輝達當年推出降規版晶片H20，這也是輝達目前唯一可合法合規向中國銷售的AI晶片。

另外，黃仁勳19日結束對中國為期兩天的訪問。第一財經引述了解黃仁勳行程安排的知情人士報導，黃仁勳此行先後在北京和上海與中國官員會面，但並未與中國人工智慧初創公司DeepSeek創辦人梁文鋒見面。

報導說，但從黃仁勳與政府官員見面時傳遞的訊息來看，盡管面臨複雜艱難的環境，輝達仍將不遺餘力地力挺中國人工智慧的發展，堅定不移地服務中國市場。

輝達被限制賣晶片給中國(資料來源：新聞整理 圖片來源：美聯社 ∎經濟日報)
輝達被限制賣晶片給中國(資料來源：新聞整理 圖片來源：美聯社 ∎經濟日報)

輝達 AI 黃仁勳

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