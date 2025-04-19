武漢「航母樓」改建 外界關注：可能建核動力新航母

中國新的航母情況一直受到美媒關注，圖為今年初網傳的武漢陸基航母設施新照片。（取材自微博@珠簾大寨主）

解放軍現有3艘航母，而新航 母的建造一直備受關注，美國媒體近日指出位於湖北武漢 的全尺寸陸基航母實驗設施正進行大規模改裝，可能正在建造新航母，並且可能是核動力。

美國「戰區」網站（The War Zone）近日報導，指出最新的衛星照片顯示，湖北的「全尺寸陸基航母實驗設施」正進行大規模改裝，此舉表明，該航空母艦模型現在旨在代表類似於美國核動力航母福特號的布局。這可能與中共 下一代更先進的國產航母設計配置相吻合。

4月6日拍攝的武漢陸基航空母艦模型的衛星照片顯示了的變化，包括更大的整體飛行甲板寬度，以及重新設計並向後移動的艦島上層建築，就像福特號航空母艦一樣。

同時，最新拍攝的圖片，艏部甲板位置放置了若干各種飛機的模型，儘管看上去這些似乎由深色防水布覆蓋而相對不易識別，報導推斷稱，這其中至少有一個是殲15系列艦載戰機模型，另一個看起來是殲35隱形艦載機，以及空警600艦載預警機模型，此外還進行無線電射頻和其他測試。

報導表示，位於武漢的這一設施此前曾被觀察到複製了001型和002型航母（即遼寧艦和山東艦）的艦島和滑躍甲板設計。隨後再次修改，移除了艏部的滑躍甲板結構，類比003型航母福建艦，現在這一輪大規模改造似乎正為下一代航母（或稱004型）做準備，新的004型航母很可能已經在建造當中，儘管具體使用何種動力仍不清楚，但已有傳聞稱將採用核動力，因此作為中共第一艘核動力航母，它將首次具有理論上的無限航程。

觀察者網指出，自福建號航母下水開展各類試驗以來，外界針對中共下一代航母的關注與猜測就與日俱增。在今年3月14日的例行發布會上，中國國防部新聞發言人張曉剛就針對「美方稱中國可能正在建造大型核動力航母」的外媒報導作出回應表示，相關媒體有關報導純屬猜測，「中國始終依據國家安全需要和裝備技術發展情況，綜合考慮航母建設問題」。