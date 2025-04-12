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貿易戰升級 就是不跟美買 中國與西班牙簽豬肉貿易協議

記者林宸誼／即時報導
訪問中國的西班牙首相桑切斯（左），11日與中國國家主席習近平會見。（取材自桑切斯X帳號）
訪問中國的西班牙首相桑切斯（左），11日與中國國家主席習近平會見。（取材自桑切斯X帳號）

在中美國貿易戰不斷升級的背景下，世界第二大經濟體中國正採取行動加強與歐盟關係，中國與西班牙11日簽署了兩項涉及豬肉和櫻桃的農業貿易議定書。

路透報導，西班牙首相桑契斯（Pedro Sanchez）10到11日訪問中國，他11日在北京宣布這項協議。先前美國總統川普將對中國進口商品徵收的關稅提高至145%，中國也將對美國商品徵收的關稅提高至125%。

西班牙肉類工業協會（ANICE）表示：「在關稅危機引發巨大國際商業動蕩的背景下，我們滿懷樂觀地歡迎並希望亞洲巨人的這一新舉措，這將為豬肉產品的供應開闢新的選擇。」

西班牙豬肉生產商協會 Interporc 國際經理 Daniel de Miguel 指出，新協議包括豬肚出口，這是一種在中國廣泛消費但之前未經授權的產品。

分析家認為，該協議代表北京可能放寬對歐盟豬肉的反傾銷調查，中國於去年啟動這項項目，以報復歐盟對中國電動車徵收的關稅。當時這項調查可能對西班牙、荷蘭和丹麥等國造成嚴重影響，因為歐盟向中國出口的豬肉大部分是豬耳朵、豬鼻子、豬蹄和內臟，這些產品在歐洲很少消費，但在中國卻很受歡迎。

Trivium China 農業分析師 Even Rogers Pay指出，這對西班牙的養豬戶來說是個好消息。這代表監管機構可能會推遲或放鬆對豬肉的調查，就像他們最近對白蘭地所做的那樣。

中國已將歐盟白蘭地的調查延長三個月，並正在與歐盟27國就設定中國電動車最低價格進行談判。

佩補充說：「這是北京尋求穩定和改善與包括歐盟在內的多個主要貿易夥伴的貿易關係的做法的一部分。」

美國總統川普9日宣布對數十個國家的商品暫停徵收為期 90 天的關稅，這促使歐盟推遲原定於 4 月 15 日對價值約 210 億歐元（238.5 億美元）的美國進口商品徵收報復性關稅。

歐盟仍在評估如何應對美國汽車關稅以及仍在實施的更廣泛的 10% 徵稅。

2024年中國進口價值48億美元的豬肉包括內臟，其中超過一半來自歐盟，而西班牙的出口量則位居歐盟首位。

歐盟 關稅 電動車

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