接受習近平不來的覑實 歐盟領袖7月訪中國與習峰會

習近平(右)11日在北京釣魚台國賓館會見赴華訪問的西班牙首相桑切斯。(新華社)

為因應美國總統川普開徵的全球對等關稅 ，南華早報報導，歐盟 領導人將於7月訪問中國，與中國國家主席習近平 舉行峰會，此舉意味著在歐盟與美國關係因關稅等問題實際破裂之際，歐盟正努力與北京重新建立接觸。此外，英國貿易大臣亞歷山大和國防參謀長拉達金本周同時對中國進行了未公開訪問，其中，拉達金是近十年來首次訪華的英國國防參謀長。

南華早報11日援引5位知情人士說法指，由於習近平不願前往布魯塞爾，歐中互訪慣例因此被打破，歐洲理事會主席科斯塔和歐盟執委會主席范德賴恩已接受這一現實，他們想與中國領導人見面，就必須前往北京。

報導指，8日下午中國總理李強同范德賴恩通話，這位被視為歐洲最突出的鷹派人士之一的她在談到中國時採取了更溫和的語氣。歐盟在宣讀她與李強的通話紀錄時，再次明顯看出了這一立場的調整，其中沒有提及人權等一些傳統的關切。

另外，德國商報報導，歐盟和中國中國在美國總統川普徵收關稅背景下，同意開始關於取消歐盟對中國生產的電動汽車徵收關稅的新談判。報導稱，可能的解決辦法是以實行這些商品的最低價格取代歐洲關稅。

此外，習近平11日會見桑切斯時指出，今年是中國和西班牙建立全面戰略夥伴關係20周年，雙方要繼續鞏固相互支持的政治基礎，相互信賴、相互尊重，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。

●●習近平表示，中國一直視歐盟為多極世界重要一極，是明確支持歐盟團結發展壯大的主要大國。當前形勢下，共同打造中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係具有重要現實意義。中歐應堅持夥伴定位，堅持開放合作。

另據觀察者網報導，中國國防部證實了拉達金訪華一事，稱雙方「就加強兩軍交流合作進行溝通」。拉達金10日在社交媒體X平台發文表示，中英雙方「一致認為，在一個動蕩不安的世界，同時思考了軍事間交流溝通的重要性」。

英國政府消息人士稱，與中國保持密切的軍事溝通，並就「印太地區」和平的重要性進行「堅定對話」，符合英國的利益。

而為了穩外貿，中國外交部昨天公布習近平下周訪問東南亞的日程，習近平將於14日起，依序訪問越南、馬來西亞與柬埔寨，這也是2023年底以來習再訪東南亞。習近平此行預計將深化與周遭國家的發展融合，加強產業鏈供應鏈合作，共同應對美國對等關稅，維護地區穩定等。