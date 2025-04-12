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「就不跪」 中國戰狼畫師新作品反關稅戰 諷川普是小丑

中國新聞組╱北京12日電
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針對近日中方反制美方濫施關稅一事，知名CG畫家烏合麒麟在微博發布新作「就不跪」。(取材自微博)
針對近日中方反制美方濫施關稅一事，知名CG畫家烏合麒麟在微博發布新作「就不跪」。(取材自微博)

美國進一步提高對中國輸美產品加徵的「對等關稅」至145%；中國強硬反擊，對所有原產地為美國的進口商品加徵關稅提升至125%。對於這場硬碰硬的關稅戰，被譽為「中國戰狼畫師」的「烏合麒麟」，在微博發布名為「就不跪」畫作，諷刺味濃，引發網民熱議。

綜合網上訊息，烏合麒麟的新畫作中，以川普為原型的小丑面部猙獰，手持寫有「TAX」的權杖、說著5000%」。他坐在自由女神身上，腹部伸出的舌頭將自由女神吸噬到衣衫襤褸、骨瘦嶙峋。

畫作中可見面對高高在上的小丑，不少人都選擇跪低，只有一個身穿紅色衣服的人強硬站立。畫作下方還以英文配上「I AM STANDING HERE!」

對於這幅畫作，中國網民紛發表看法，「天生傲骨，跪不下來」、「川普御用畫師回來了」、「先輩未曾低頭，吾輩豈敢彎腰」、「巨嬰惡靈快把他的母親吸成骷髏了」、「上面那句話應該改成kissing my ass」。

據先前報導，中國商務部強調，如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會；但是倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

關稅 川普 自由女神

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