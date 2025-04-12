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中搶購40船巴西大豆 大量美農恐淪犧牲品「心要涼了」

中國新聞組╱北京12日電
中企搶購40船巴西大豆的消息，讓美國豆農慌了。圖為湖北武漢一家超市出售的大豆。（路透資料照片）
中企搶購40船巴西大豆的消息，讓美國豆農慌了。圖為湖北武漢一家超市出售的大豆。（路透資料照片）

中國企業近日開始大量採購巴西大豆，讓美國農民擔心會失去中國這個「最大客戶」，如今一個數據顯示，美國豆農「懸著的心真的要涼了」。觀察者網引述彭博消息稱，中企本周從巴西購買了至少40船、約240萬噸大豆，約為中國每月大豆平均壓榨量的1/3，搶購規模和速度都異乎尋常。

美國大豆協會主席、肯塔基州農場主拉格蘭德（Caleb Ragland）說，美國農民尚未從2018年的貿易戰中恢復過來，接著又在2025年的關稅大占中面臨「潛在的重大損失」，他呼籲中國市場至關重要，「我們不能成為犧牲的羔羊」。

這位曾三次為川普大選投票的忠實支持者，透過媒體發布了一篇長文諫言，言辭懇切地喊話川普，希望他不要讓幫助他以壓倒性多數贏得連任的選民群體陷入「痛苦」之中，應盡快與中國達成談判協議。拉格蘭德寫道，「與中國的貿易戰，可能會讓美國農民在2027年前破產」。

根據Epiq Bankruptcy Analytics數據，今年迄今為止，已有88家家庭農場或企業農場申請破產，高於2024年同期的50家。如果美國繼續維持其關稅政策，預計這一數字還將上升。

報導指出，美國農民深度依賴出口中國，即便在第一次貿易戰後，仍是美國大豆出口的最大市場。隨著新一輪貿易戰的爆發，許多共和黨主導州的農民再次遭受重創，經濟損失尤為嚴重。他們擔心，貿易戰將切斷他們與最大出口市場之間的聯繫。

美國農民的擔憂並非杞人憂天。根據彭博社10日最新消息，本周，中國從巴西購買了至少40船大豆，總量至少達到240萬噸，規模之大、速度之快都異乎尋常，這些貨物大多將於5至7月交付。

路透報導，在3月對美國農產品加徵10%至15%關稅後，中國就加快從美國轉向巴西進口大豆的速度。目前巴西已經取代美國成為中國最大的大豆供應國。

根據美國農業部的報告，截至3月27日，今年8月結束的銷售年度中，近60萬噸已售出的美國大豆尚未裝運，目前也不清楚這些貨物是會發貨還是直接取消。

貿易戰 巴西 關稅

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