硬剛美國到底 浙商輸美商品提價、義烏老闆嗆換賽道

「義烏最牛老闆娘」霸氣喊話：美國客戶要就給，不要就換賽道。（取材自第一財經）

中美貿易戰愈演愈烈，中企的態度以及能否挺得住，備受外界關注。浙江有設備商宣示硬剛到底，稱5月輸美商品提價近一倍。在「外貿之城」義烏，多數老闆提前備貨，準備轉戰歐洲市場， 並宣稱「關稅 調一次，我們價格改一次」。其中，更有「最牛老闆娘」霸氣喊話美國客戶：要就給，不要就換賽道。

觀察者網報導，對川普政府來勢洶洶的關稅大棒，浙江企業家蔣一軍（化名）表示，「美國人想用超過100%的關稅威脅我們，我們疼，但這也可以讓我們進步。我們有一款新產品，和任何友商比都不遜色，原來計畫售價1200美元的產品，那我們把售價提高到2000美元，我們1分也不少賺，美國政府加過來的關稅，最終都會加到美國消費者自己身上。我們5月份還有很多款新品會批量出貨，都很有競爭力，我們一直相信，中國人這麼努力，中國商品的競爭力是非常強的，而且哪怕是加價後，我們也比美國本土產品更有質價比。」

蔣一軍是一名製造業「老將」，他所在的設備公司，銷售範圍覆蓋中國、歐美、東亞和中東多國，這家公司也是國內知名企業loT生態產品的供應商之一。在美國無理施加關稅之際，蔣一軍沒有悲觀，更多保持著一種樂觀且積極的態度。

另據第一財經報導，美國所謂的「對等關稅」陰影籠罩全球，也讓義烏備受關注。萬聖節 用品類目的頭部商戶聶自勤，同時也是義烏商貿城評選的「最牛老闆娘」之一。她的美國市場業務占比達到50%左右，此次受到一定影響。她表示，目前正在把部分訂單轉到歐盟 市場直面關稅衝擊，接下來的重心則是放在國內市場做一系列的年貨產品。她相信通過拓歐盟、轉內銷，也能做得很好。