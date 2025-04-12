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關稅戰／中零售巨頭助出口商轉內銷 京東、盒馬出手了

中國新聞組／北京12日電
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配合當局振內需，京東宣布將採購至少2000億元出口轉內銷商品，盒馬則加急吸引外貿企業入駐。（取材自財新網／視覺中國圖）
配合當局振內需，京東宣布將採購至少2000億元出口轉內銷商品，盒馬則加急吸引外貿企業入駐。（取材自財新網／視覺中國圖）

中美關稅戰愈演愈烈，包括京東、盒馬、永輝超市等在內的多家零售企業啟動扶持計畫，其中京東昨日宣布，未來一年內，將大規模採購不低於2000億元（人民幣，下同，約275億美元）出口轉內銷商品，協助外貿企業快速開拓國內市場，盒馬則向中國外貿企業開放綠色入駐通道。但北京希望靠國內消費打贏貿易戰，不被外媒看好。

香港文匯報報導，京東表示，許多「出海」多年的外貿企業都具備優秀的生產能力，產品品質過硬，但在出口轉內銷的過程中，存在不熟悉國內市場、缺乏營運經驗等挑戰。為此，京東將在中國商務部及各級政府部門指導下，對扶持外貿企業做好規畫布局，在各地開展多種形式的招商對接。

京東表示，依託自營模式與供應鏈能力，將安排專業採銷隊伍駐點辦公，直接採購外貿企業的優質產品，並開設外貿優品專區，透過流量傾斜、全渠道營銷支持，加快打開銷路，防止低價內卷。

針對入駐京東的外貿商家，京東也將提供密集培訓，加大補貼及各類資源支持，協助商家快速拓展國內市場。透過有關扶持計畫，京東將為消費者帶來更多「好又便宜」的外貿商品，助力國內消費的擴容升級。

另外，阿里巴巴旗下盒馬公布，即日起面向外貿企業正式開放24小時綠色入駐通道，匹配高效的物流供應鏈支撐、聯合開發自有品牌創新商品，助力中國優質的外貿企業開拓國內市場。傳媒報導指出，盒馬歡迎百貨品類外貿企業入駐，後續還將上線「外貿專區」。

永輝超市發布的「致中國優質供應鏈的一封信」提及，若因出口受阻而庫存積壓，永輝將開通「綠色通道」完成15天極速上架；針對苦惱於國內市場認知度的外貿商品，永輝將提供推廣扶持；對於渴望產品升級的供應鏈企業，永輝將作為「市場助手」共同開發新產品。

不過，紐約時報指出，北京希望靠國內消費打贏貿易戰，但現實並不樂觀。報導指出，即使在徵收關稅之前，中國的國內消費也很疲軟。疫情後的經濟復甦乏力，工廠紛紛關閉，青年失業率居高不下。作為許多中國中產階級家庭財富基石的房產價格暴跌。

就連北京購物區太古裡的熱鬧景象也具有欺騙性。中國人外出時愈來愈傾向於尋找便宜貨或只是隨便逛逛。

在購物區太古裡，42歲的攝影師趙勇說，他希望政府能發放消費券，並推出其他政策來減弱貿易戰的影響。

但他把自己的錢投入了黃金——對於緊張不安的中國投資者來說，黃金是一種愈來愈受歡迎的選擇。

「不然你買什麼呢？房子你不能買，股票你不能買，自己做生意那不是傻子嗎，對吧？」趙勇說。「你看好這個東西還是我們對於整個環境判斷是悲觀的，所以我們才會選擇這個東西。」

供應鏈 貿易戰 關稅

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