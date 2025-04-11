英媒分析：習近平打關稅戰不可能退讓 背後有2原因

中美貿易戰升級，英媒分析習近平不能退讓的理由。（新華社）

中美貿易戰 升級，中國已被美國課徵累計高達145%關稅，等同已對中國實施禁運。不過，中國反擊依舊強硬，單槍匹馬也要嗆「放馬過來」，外交部發言人昨更釋出中共前領導人毛澤東韓戰講話影片，宣示中國「將一直打到完全勝利」。外媒分析中共領導人習近平 「硬剛」（正面對抗）原因有二，一是戰略優勢，8年貿易戰經驗已讓習近平「準備好迎戰」，二是退讓的政治代價太高。

據法廣網引述法國世界報報導，川普 加大對中國的賭注，習近平也不是省油的燈，尤其習近平早已尋求擺脫西方的技術束縛、尋求加強與新興國家之間的聯繫。面對川普一再加碼，中國似乎並沒有感到恐慌，中國市場還挺得住，這得益於共產黨發出中國有能力度過這一關的信息。且在政治上是無法想像中國會屈服的，因為這關乎中華民族自豪感。

中國外交部發言人毛寧昨就「翻牆」在社群媒體X上公布一段毛澤東1953年回應「抗美援朝」戰爭時一段講話的影片，意在展示更強硬的對美姿態。影片中毛澤東說，「時間要打多久，我看我們不要做決定，過去是由杜魯門，以後是由艾森豪威爾，或者美國將來的什麼總統，由他們去決定，就是說他們要打多久，就打多久」，掌聲後他接著說，「一直打到，完全勝利」。

該影片背景是1950年代中國人民志願軍參與韓戰。1953年1月，艾森豪威爾就任美國總統，同年2月7日毛澤東這段講話，意謂「將抗美援朝戰爭進行到底」。1953年7月27日，由韓戰各參戰方簽署的「朝鮮停戰協定」，被中共視為抗美援朝戰爭勝利，保衛了北韓和中國的安全。

據英國衛報分析，中國不太可能退讓的原因，一是中國已從2018年川普首任的貿易戰汲取經驗，近年來減少對美依賴並加強和其他國家貿易，進而發展出戰略優勢；加上若現在知難而退，政治代價太高。目前習近平唯一在政治上可行的回應就是嗆美「放馬過來」。

美國有線電視新聞網（CNN）也分析，中國因狂熱民族主義與強化自身地位等因素，應不會在這場具歷史與劃時代意義的貿易戰中讓步。習近平是幾十年來最有權勢的領導人，他也在內部掀起強烈民族主義情緒支持政府對美報復。MERICS經濟分析師剛特（Jacob Gunter）表示，「如今習近平已接受挑戰，且準備迎戰」。