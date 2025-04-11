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中商務部長通話歐高層 雙方同意啟動電動車關稅談判

記者陳政錄／綜合報導
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中歐雙方同意立即開展電動汽車價格承諾談判。圖為陝西比亞迪汽車工人。（新華社）
中歐雙方同意立即開展電動汽車價格承諾談判。圖為陝西比亞迪汽車工人。（新華社）

美中關稅戰愈演愈烈之際，中歐汽車關稅談判有望破冰。繼日前中國國務院總理李強、歐盟執委會主席范德賴恩通電話，中國商務部長王文濤也分別與歐盟執委會貿易和經濟執委塞夫柯維奇，和東協輪值主席國、馬來西亞貿工部長扎夫魯視訊通話。其中，中歐雙方同意盡快啟動磋商，並立即展開電動汽車價格承諾談判。

據中國商務部10日發布訊息，王文濤在8日下午與塞夫柯維奇舉行視訊會談，雙方圍繞加強中歐經貿合作、應對美加徵所謂「對等關稅」等問題深入交換意見。

王文濤提到，李強剛與范德賴恩通電話，中方願與歐方相向而行，共同落實好中歐領導人達成的重要共識，加強溝通交流，深化中歐貿易、投資和產業合作。

他也喊話，在當前形勢下，中歐共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，堅持貿易自由化便利化，將為世界經濟和全球貿易注入更多穩定性、確定性。

據中方發布，塞夫柯維奇表示，歐方願與包括中國在內的其他世貿組織成員一道，共同保障全球貿易正常運行。歐方重視歐中經貿關係，願與中方加強對話溝通，推動擴大雙向市場准入、投資和產業合作。

據中國商務部，中歐雙方同意盡快啟動磋商，深入討論市場准入相關問題，為企業創造更有利的營商環境，並立即展開電動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投資合作問題。雙方支持重啟中歐貿易救濟對話機制，討論貿易轉移問題，妥處貿易摩擦。

4月9日王文濤與扎夫魯進行視訊通話，雙方圍繞加強中馬和中國-東協經貿合作、共同應對美加徵所謂「對等關稅」等問題深入坦誠交換意見。王文濤說，中方願與包括東協在內的貿易夥伴一道，加強溝通協調，在相互尊重的基礎上，通過平等對話磋商解決各自關切，共同維護多邊貿易體制。

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