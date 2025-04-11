中商務部長通話歐高層 雙方同意啟動電動車關稅談判

中歐雙方同意立即開展電動汽車價格承諾談判。圖為陝西比亞迪汽車工人。（新華社）

美中關稅 戰愈演愈烈之際，中歐汽車關稅談判有望破冰。繼日前中國國務院總理李強 、歐盟執委會主席范德賴恩通電話，中國商務部 長王文濤也分別與歐盟執委會貿易和經濟執委塞夫柯維奇，和東協輪值主席國、馬來西亞貿工部長扎夫魯視訊通話。其中，中歐雙方同意盡快啟動磋商，並立即展開電動汽車價格承諾談判。

據中國商務部10日發布訊息，王文濤在8日下午與塞夫柯維奇舉行視訊會談，雙方圍繞加強中歐經貿合作、應對美加徵所謂「對等關稅」等問題深入交換意見。

王文濤提到，李強剛與范德賴恩通電話，中方願與歐方相向而行，共同落實好中歐領導人達成的重要共識，加強溝通交流，深化中歐貿易、投資和產業合作。

他也喊話，在當前形勢下，中歐共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，堅持貿易自由化便利化，將為世界經濟和全球貿易注入更多穩定性、確定性。

據中方發布，塞夫柯維奇表示，歐方願與包括中國在內的其他世貿組織成員一道，共同保障全球貿易正常運行。歐方重視歐中經貿關係，願與中方加強對話溝通，推動擴大雙向市場准入、投資和產業合作。

據中國商務部，中歐雙方同意盡快啟動磋商，深入討論市場准入相關問題，為企業創造更有利的營商環境，並立即展開電動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投資合作問題。雙方支持重啟中歐貿易救濟對話機制，討論貿易轉移問題，妥處貿易摩擦。

4月9日王文濤與扎夫魯進行視訊通話，雙方圍繞加強中馬和中國-東協經貿合作、共同應對美加徵所謂「對等關稅」等問題深入坦誠交換意見。王文濤說，中方願與包括東協在內的貿易夥伴一道，加強溝通協調，在相互尊重的基礎上，通過平等對話磋商解決各自關切，共同維護多邊貿易體制。