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西班牙首相抵中 不甩美警告「割喉」 將會見習近平

中國新聞組／北京11日電
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西班牙首相桑切斯抵達北京，隨後他在社交媒體X上發文。（取材自X平台）
西班牙首相桑切斯抵達北京，隨後他在社交媒體X上發文。（取材自X平台）

應中國國務院總理李強邀請，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）10日抵達北京，這也是桑切斯2023年3月出席博鰲亞洲論壇，時隔一年多再次開啟訪華之旅。正值美中關稅戰打得如火如荼之際，美國財政部長貝森特警告西班牙和中國走得更近「無異割自己喉嚨」。中國外交部發言人林劍回懟，「說到『割喉』，美方利用關稅對全球威脅、訛詐，才是在試圖扼住各國喉嚨，逼迫各國在其霸凌面前做出妥協退讓。」

綜合媒體報導，西班牙政府發言人3月20日表示，桑切斯將在訪華時將會見中國國家主席習近平。據了解，桑切斯去年訪華時也會見習近平，當時正值歐盟對華電動車加徵巨額關稅，他當時指歐盟應與中國達成新的協定，避免再發生貿易戰。

林劍10日表示，中西關係是中歐關係的重要組成部分，中西合作始終為兩國經濟添動力，為人民添福祉，為世界穩定和發展添助力。

隨團訪問的西班牙農業、漁業和食品大臣普拉納斯也駁斥貝森特說法，「我們與中國有著良好的貿易關係，我們不僅希望維持這種關係，而且希望擴大這種關係」。

目前，歐盟內部就對華貿易政策仍存在分歧。與西班牙「歐盟應緩和與中國關係」的觀點不同，以波蘭為代表的成員國呼籲歐盟準備應對所謂的川普關稅政策可能帶來的「中國商品的衝擊」。法國的態度則偏向模糊不清，一邊表示歐盟確實應該「重新平衡歐盟與中國的貿易關係」，一邊又炒作起「產能過剩」。

歐盟 關稅 習近平

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