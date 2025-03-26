博鰲報告：中國仍是全球製造業核心 經濟增速將保5

博鰲亞洲論壇發表年度旗艦報告，預估今年亞洲經濟增速將達4.5%，中國則有望保持5%以上的增速。（中新社）

博鰲亞洲論壇25日在海南揭幕，大會發表年度旗艦報告，預估今年亞洲經濟增速將達4.5%，略高於去年的4.4%，仍是世界經濟的主要引擎；估中國將保持5%以上的較高增速。報告同時指出，中國仍是全球製造業價值鏈的核心，且愈來愈多企業傾向採取「中國+1」的供應鏈 布局策略。

博鰲首場論壇活動聚焦中國經濟前景，針對中國要實現5%左右經濟成長目標，與會專家認為仍充滿挑戰與困難。前重慶市長黃奇帆表示，持續擴大開放是不可缺少的經濟引擎。中國發改委副主任彭森則認為應提高中國民眾消費力。

中國社科院大學國際政治經濟學院院長張宇燕表示，按購買力平價計算，亞洲經濟體GDP總量占世界比重由去年的48.1%，上升至今年的48.6%。其中，東亞、南亞、中亞與西亞地區經濟成長率估分別為4.3%、5.9%、5%和2.9%。

張宇燕指，今年受到美國財政政策空間收窄、貨幣政策總體趨於寬鬆，經貿合作泛安全化、經濟去風險化、美國對外經濟政策發生劇烈變化，都將對亞洲經濟發展產生各種影響。但博鰲亞洲論壇秘書長張軍強調，亞洲經濟體特別是中國、東盟持續展現強勁韌性和活力，在經濟增長、貨物與服務貿易、區域經濟一體化等方面走在世界前列，將成為穩定和支撐世界經濟的重要基石。

年會報告指，全球外資對亞洲經濟體的依賴程度在波動中上升，近年來達到60%左右，而中國和東協仍是對外資最有吸引力的亞洲經濟體。報告還稱，美國在2018年發起貿易戰後，不僅未提升美國在製造業全球價值鏈中的相對地位，美中重要性與差距反而不斷拉大。

報告並指，中國在2023年依然是對亞洲外資流量依賴程度最高的經濟體。同時，中國供應鏈多元化趨勢明顯，愈來愈多的企業傾向於採取「中國+1」的供應鏈布局策略，而且中國的中高端產業向外轉移的趨勢將會放緩。

針對「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP ），報告認為該協定仍將塑造亞洲經濟新未來，去年區域內整體貿易狀況有幾個特徵，包括區域內貿易總額年增3%，其中寮國、柬埔寨、印尼與緬甸 等地成長最快；中間品貿易成長快；服務貿易快速發展，中國服務貿易規模突破1兆美元；外商直接投資成長較快；價值鏈深化，2023年區域內價值鏈貿易達到48.1%。但報告也指，RCEP有市場整合不足、規則利用率偏低、規制水準有待提升與政策協調和爭端解決機制待完善等挑戰。