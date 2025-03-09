中政協大會閉幕 王滬寧：發揮愛國統一戰線組織作用

政協閉幕式，應出席中國全國政協委員2,154人，實到2082人，議案均以全票或幾乎全票的姿態在掌聲下通過。(記者陳政錄／攝影)

今年的中國全國「兩會 」進入尾聲，政協閉幕式10日上午在北京人民大會堂舉辦，幾乎全票通過常委會工作報告、政治決議等議程。中國全國政協主席王滬寧說，要做好「四個凝聚」工作，切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用，不斷鞏固全國各族人民大團結，「加強海內外中華兒女大團結」。

中國14屆全國政協三次會議閉幕式10日上午舉行，應出席政協委員2154人，實到2,082人，中共 總書記習近平 等中共高層出席。議程包括通過關於常務委員會工作報告的決議、提案工作情況報告的決議、提案審查情況的報告、政協大會的政治決議等。四項議程多以全票或幾乎全票的姿態，在掌聲下通過。

宣布閉幕前，王滬寧發表講話，他說，中共中央高度重視這次會議，習近平等黨和國家（中共、中國）領導人出席大會開幕會和閉幕會，看望委員並參加聯組討論，和委員們共商國是。

王滬寧說，中國全國政協要堅持人民政協性質定位，堅持團結和民主兩大主題，扎實做好「四個凝聚」工作，不斷提高政治協商、民主監督、參政議政水平，更好擔負起把中共中央決策部署和對人民政協工作要求落實下去、把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來的政治責任。

對於做好「四個凝聚」工作，王滬寧提到，要毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導、要緊緊圍繞推進中國式現代化履職盡責、要切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用，和要更好發揮人民政協作為社會主義協商民主重要渠道和專門協商機構作用。

就愛國統一戰線，他說，堅持大團結大聯合是政協作為最廣泛愛國統一戰線組織的職責使命。要帶著責任和感情做深做實談心交流、團結聯誼工作，提升共識度、拓展團結面。要完善委員聯繫界別群眾制度機制，多做強信心、聚民心、暖人心、築同心的工作，唱響主旋律、傳遞正能量。不斷鞏固全國各族人民大團結，加強海內外中華兒女大團結。

在此之前，王滬寧在4日下午的政協開幕式上，於回顧去年工作時提及舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第18屆河洛文化研討會；今年主要工作則提到，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結。