中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

反擊美國加徵關稅，中國宣布3月10日起對原產於美國的雞肉、小麥、玉米、棉花、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、乳製品等產品，加徵10%至15％關稅。（中新社）

隨著美國對中國加徵新一輪關稅 已於美東當地4日正式生效。中國國務院 關稅稅則委員會4日祭出反制措施，發布關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告，宣布3月10日起對原產於美國的部分進口商品，包括雞肉、小麥、玉米、棉花，以及大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、乳製品等產品，加徵10%至15％關稅。

據央視新聞報導，中國關稅稅則委員會公告提出，2025年3月3日，美國政府宣布以芬太尼為由對所有中國輸美商品進一步加徵10%關稅。美方單邊加徵關稅的做法損害多邊貿易體制，加劇美國企業與消費者負擔，破壞中美兩國經貿合作基礎。

公告稱，根據「中華人 民共和國關稅法」、「中華人民共和國海關法」、「中華人民共和國對外貿易法」等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年3月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。

公告提到，此次有關事項如下：一、對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅；二、對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅；三、對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免；四、2025年3月10日之前，貨物已從啟運地啟運，並於2025年3月10日至2025年4月12日進口的，不加徵本公告規定加徵的關稅。

此前一日，中國官媒環球時報援引「可靠消息人士透露」指出，陸方正在研究擬定相關反制措施，可能包括關稅和一系列非關稅措施。其中，對原產於美國的農食產品加徵關稅，「大概率會被列入到反制措施當中」