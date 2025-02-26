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讓「閹割版FSD」落地中國 特斯拉真著急了？

中國新聞組／北京26日電
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特斯拉（Tesla）在中國北京的一家展售店。(路透)
特斯拉（Tesla）在中國北京的一家展售店。(路透)

特斯拉對其在中國銷售的車型發布軟體更新，增加城市導航功能，象徵全自動輔助駕駛（FSD）功能將逐步落地；但該功能與馬斯克口中的完全自動駕駛仍有一段差距，被形容為「閹割版」。市場專家分析，特斯拉無法實地收集中國道路資料數據進行訓練，車主們「不要期待太高」；推出尚未完善的FSD服務，也讓人懷疑在中國銷售陷入成長瓶頸的特斯拉「急了」。

綜合德國之聲等媒體報導，特斯拉此次在中國推出的FSD功能，但由於對中國道路及交通規則的數據訓練不足，性能略遜於美國市場。不少搶先「嘗鮮」的中國車主也認為新功能並未兌現馬斯克多年來的承諾，在社交平台上表示失望。

智駕方案廠商的高層直言，特斯拉無法實地收集中國道路資料進行訓練，是FSD功能難以真正落地的關鍵。馬斯克也曾在財報電話會上透露，中國不允許特斯拉將訓練資料轉移到境外，而美國政府又限制特斯拉在中國進行訓練，形成死結狀態。現階段特斯拉只能在網路上找一些中國道路的影片給FSD先訓練，但這種資料品質始終無法比擬實地採集的道路資料。

另外，算力也是一大瓶頸。有消息表示，特斯拉可能在中國租賃或建算力中心訓練FSD，但這個訓練中心的算力能否滿足中國龐大的資料訓練需求，還未能得知。

市場分析，即便FSD功能尚未完善，特斯拉還是選擇在中國推出，背後的原因可能是為了催動銷量。2024年財報數據顯示，特斯拉共交付178.9萬輛新車，相較於2023年的180.86萬輛衰退1.1%，是十年來首次下跌。

據了解，特斯拉的中國競爭對手比亞迪、小米等在更早之前就已經推出先進智能駕駛功能，能在中國城市的複雜路況中實現程度不一的自動駕駛，還無須另外收費；相較之下，特斯拉卻要收近9000美元。

特斯拉 馬斯克 比亞迪

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