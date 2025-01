「好自為之」怎翻譯？玉淵譚天有8版本 這家美媒最離譜

玉淵譚天對「好自為之」的英文翻譯有多種版本。(視頻截圖)

中國外交部長王毅 和美國國務卿魯比歐 首次通話,王毅一句「好自為之」,不僅引來中外媒體各自解讀,中國網民更是全網瘋翻譯,有人標註美國駐華大使館「來上好自為之翻譯課」,有人接力傳譯「要讓魯比歐聽懂」。中國官媒旗下自媒體甚至推出了「好自為之」8種翻譯版本,而大家幾乎公認錯得最離譜的最差翻譯,來自美國「新聞周刊」。

綜合媒體報導,「好自為之」在成語辭典裡的解釋為「自己妥善地處理,或者好好幹下去。小心行事」,實際使用有「勸人自勉,含有警示、規勸」之意。一旦要翻成英文,還是正式的外交場合,要如何翻得到位又不失禮節,就讓人傷透腦筋。

玉淵譚天就用了8種翻譯,「讓魯比歐了解王毅的意思」,其中包括帶貶義和批評的「Suit your self(隨便你),更嚴厲些可譯成帶有提醒和警示的「Behave yourself(請自重)」,若要語氣更重,可譯成有拒絕和劃清界限意思的「You care about yourself then(管好你自己) 」。 玉淵譚天對「好自為之」的英文翻譯有多種版本。(視頻截圖) 玉淵譚天對「好自為之」的英文翻譯有多種版本。(視頻截圖)

視頻中指出,中國外交部之前也有用過「好自為之」,那時譯為「make the right choice」,也曾譯為「be very prudent about what they say or do」,而這一次王毅所說的「好自為之」,適合譯為「hope the Rubio would make the right decisions」,「希望魯比歐能聽懂」。

對此,有中國網民說,玉淵譚天搞出了8種翻譯,「但我還是不清楚,美國人搞清楚沒有,特別是魯比歐搞懂了沒有」,有網民還在留言區標註美國駐華使館一起來上「好自為之」翻譯課。

對於王毅的「好自為之」,新華社旗下「牛彈琴」,用「王毅撂下這四個字」形容,並稱「王毅果然是王毅,綿裡藏針,最後說了這樣一句話,很不客氣的一句話」,「很簡單,很直接,也不藏著掖著,感覺更像是壓著火說出的一句話」,亦即王毅告訴魯比歐,「別以為我們忘了過去,別以為你做的事就已一筆勾銷,我們都記著呢」。

據觀察者網報導,王毅的「好自為之」,是帶有明顯警告色彩的成語出現在高級別的外交對話中,卻有外媒隨便把電影裡的口水詞拿來用,比如「smarten/wise up」。路透譯為「conduct yourself well」聽著並不和善禮貌且有上對下的感覺。最離譜的是美國「新聞周刊」譯為「take good care of yourself」,這聽上去像是好朋友之間的暖心問候,無論是語義還是語調都遠遠偏離了原文。