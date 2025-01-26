「好自為之」怎翻譯？玉淵譚天有8版本 這家美媒最離譜
中國外交部長王毅和美國國務卿魯比歐首次通話，王毅一句「好自為之」，不僅引來中外媒體各自解讀，中國網民更是全網瘋翻譯，有人標註美國駐華大使館「來上好自為之翻譯課」，有人接力傳譯「要讓魯比歐聽懂」。中國官媒旗下自媒體甚至推出了「好自為之」8種翻譯版本，而大家幾乎公認錯得最離譜的最差翻譯，來自美國「新聞周刊」。
綜合媒體報導，「好自為之」在成語辭典裡的解釋為「自己妥善地處理，或者好好幹下去。小心行事」，實際使用有「勸人自勉，含有警示、規勸」之意。一旦要翻成英文，還是正式的外交場合，要如何翻得到位又不失禮節，就讓人傷透腦筋。
玉淵譚天就用了8種翻譯，「讓魯比歐了解王毅的意思」，其中包括帶貶義和批評的「Suit your self（隨便你），更嚴厲些可譯成帶有提醒和警示的「Behave yourself（請自重）」，若要語氣更重，可譯成有拒絕和劃清界限意思的「You care about yourself then（管好你自己） 」。
視頻中指出，中國外交部之前也有用過「好自為之」，那時譯為「make the right choice」，也曾譯為「be very prudent about what they say or do」，而這一次王毅所說的「好自為之」，適合譯為「hope the Rubio would make the right decisions」，「希望魯比歐能聽懂」。
對此，有中國網民說，玉淵譚天搞出了8種翻譯，「但我還是不清楚，美國人搞清楚沒有，特別是魯比歐搞懂了沒有」，有網民還在留言區標註美國駐華使館一起來上「好自為之」翻譯課。
對於王毅的「好自為之」，新華社旗下「牛彈琴」，用「王毅撂下這四個字」形容，並稱「王毅果然是王毅，綿裡藏針，最後說了這樣一句話，很不客氣的一句話」，「很簡單，很直接，也不藏著掖著，感覺更像是壓著火說出的一句話」，亦即王毅告訴魯比歐，「別以為我們忘了過去，別以為你做的事就已一筆勾銷，我們都記著呢」。
據觀察者網報導，王毅的「好自為之」，是帶有明顯警告色彩的成語出現在高級別的外交對話中，卻有外媒隨便把電影裡的口水詞拿來用，比如「smarten/wise up」。路透譯為「conduct yourself well」聽著並不和善禮貌且有上對下的感覺。最離譜的是美國「新聞周刊」譯為「take good care of yourself」，這聽上去像是好朋友之間的暖心問候，無論是語義還是語調都遠遠偏離了原文。
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