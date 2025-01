首次接觸擦「火花」 王毅通話魯比歐：大國要有大國樣子

中國外長王毅。(歐新社)

據央視報導,中共中央政治局委員、外交部長王毅 昨晚「應約」與美國國務卿魯比歐 通電話,雙方強調要落實好中美元首共識,加強合作。王毅在電話上說「大國要有大國的樣子」,並對魯比歐說「希望你好自為之」;美媒報導稱,有趣的是,中國外交部兩小時後發出通話英文稿中,並未翻譯「希望你好自為之」這句話。

央視、新華社報導指出,王毅在電話上表示,中國國家主席習近平 上周五同美國總統川普重要通話達成一系列共識。習近平全面闡述中國的對美政策,川普予以積極回應,表示期待同習近平主席保持良好關係。

王毅表示,兩國元首為中美關係指出方向、確立了基調。雙方團隊要落實好兩國元首的重要共識,本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則,找到新時期中美兩國正確相處之道。中國無意超越或取代誰,但必須捍衛自身的正當發展權利。

魯比歐表示,美中關係是21世紀最重要的雙邊關係。美方願同中方坦誠溝通,妥處分歧、以成熟和謹慎的方式管理好雙邊關係,共同應對全球性挑戰、維護世界的和平穩定。

王毅並在通話中對魯比歐表示,「大國要有大國的樣子,應當承擔應盡國際責任,應當維護世界和平,應當幫助各國實現共同發展。希望你好自為之,為中美兩國人民的未來,為世界的和平與穩定發揮建設性作用」。

據自由亞洲電台報導,王毅與魯比歐首次接觸即擦出「火花」。中國官媒用「魯比歐」,而不是中國制裁名單上的「盧比奧」;官媒稱王毅忠告魯比歐「希望你好自為之」 ,但有趣的是,中國外交部在兩小時後發出英文稿,沒有翻譯「希望你好自為之」。

中國外交部英文原句是:「Wang expressed hope that Rubio would make the right decisions and play a constructive role for the future of the people of both nations and for global peace and stability.」