首次接觸擦「火花」 王毅通話魯比歐：大國要有大國樣子
據央視報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨晚「應約」與美國國務卿魯比歐通電話，雙方強調要落實好中美元首共識，加強合作。王毅在電話上說「大國要有大國的樣子」，並對魯比歐說「希望你好自為之」；美媒報導稱，有趣的是，中國外交部兩小時後發出通話英文稿中，並未翻譯「希望你好自為之」這句話。
央視、新華社報導指出，王毅在電話上表示，中國國家主席習近平上周五同美國總統川普重要通話達成一系列共識。習近平全面闡述中國的對美政策，川普予以積極回應，表示期待同習近平主席保持良好關係。
王毅表示，兩國元首為中美關係指出方向、確立了基調。雙方團隊要落實好兩國元首的重要共識，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，找到新時期中美兩國正確相處之道。中國無意超越或取代誰，但必須捍衛自身的正當發展權利。
魯比歐表示，美中關係是21世紀最重要的雙邊關係。美方願同中方坦誠溝通，妥處分歧、以成熟和謹慎的方式管理好雙邊關係，共同應對全球性挑戰、維護世界的和平穩定。
王毅並在通話中對魯比歐表示，「大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應當維護世界和平，應當幫助各國實現共同發展。希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用」。
據自由亞洲電台報導，王毅與魯比歐首次接觸即擦出「火花」。中國官媒用「魯比歐」，而不是中國制裁名單上的「盧比奧」；官媒稱王毅忠告魯比歐「希望你好自為之」 ，但有趣的是，中國外交部在兩小時後發出英文稿，沒有翻譯「希望你好自為之」。
中國外交部英文原句是：「Wang expressed hope that Rubio would make the right decisions and play a constructive role for the future of the people of both nations and for global peace and stability.」
美國國務院發言人公布兩人會談內容時指出，魯比歐在會談中強調，川普政府將推動一個符合美國利益並以美國人民為優先的美中關係，並重申美國對區域盟友的承諾，以及對中國大陸對台灣及南海採取脅迫行動的嚴重關切。
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