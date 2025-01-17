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「TikTok難民」出現山寨版 眾多Aurora被揭IP不在美國

中國新聞組／北京17日電
小紅書上的各種「Aurora」。(取材自海報新聞)
小紅書上的各種「Aurora」。(取材自海報新聞)

TikTok強售令即將生效，數十萬美國網民遷移到小紅書，這群「TikTok難民」讓小紅書被大量英文內容刷屏，也開啟了中美網友的友好交流。但在潑天流量加持下，一些魚目混珠的山寨帳號也悄悄出現在小紅書。

海報新聞報導，在小紅書以「New here， nice to meet you all! My name is Aurora」（新來的，很高興認識大家！我叫Aurora）為內容進行檢索，發現有不少帖子，雖然用戶名各異，發布的照片或視頻中的人物形象也不同，但都使用了相同的文案模板，甚至連自我介紹中的名字都沒有改動。

有兩名用戶分別名為auro和Auroa，此二人發布的圖片，人物形象、穿著打扮幾乎完全相同，但人物身後的場景卻大同小異，因此有網友懷疑其中有用AI生成的圖片。查看其IP位址，一個在湖北，一個在廣東。

有經常體驗AI圖片創作的網友指出，最近時有刷到類似「外國部落客」發的帖子，圖片元素很相似，他非常懷疑是行銷號製作的。該網友發帖稱：「最近小紅書大量外國流量博主湧入，大家評論的同時也要擦亮眼睛。」

小紅書客服16日說明，目前，平台還未收到用戶關於「山寨」外國部落客的舉報或回饋，會盡快核實情況。使用者如遇到假冒的外國部落客可以直接進行舉報，如果審核發現該部落客確有違反社群公約的行為，平台會做出相應處理，不會置之不理。

小紅書 AI TikTok

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