「TikTok難民」出現山寨版 眾多Aurora被揭IP不在美國

小紅書上的各種「Aurora」。(取材自海報新聞)

TikTok 強售令即將生效,數十萬美國網民遷移到小紅書 ,這群「TikTok難民」讓小紅書被大量英文內容刷屏,也開啟了中美網友的友好交流。但在潑天流量加持下,一些魚目混珠的山寨帳號也悄悄出現在小紅書。

海報新聞報導,在小紅書以「New here, nice to meet you all! My name is Aurora」(新來的,很高興認識大家!我叫Aurora)為內容進行檢索,發現有不少帖子,雖然用戶名各異,發布的照片或視頻中的人物形象也不同,但都使用了相同的文案模板,甚至連自我介紹中的名字都沒有改動。

有兩名用戶分別名為auro和Auroa,此二人發布的圖片,人物形象、穿著打扮幾乎完全相同,但人物身後的場景卻大同小異,因此有網友懷疑其中有用AI 生成的圖片。查看其IP位址,一個在湖北,一個在廣東。

有經常體驗AI圖片創作的網友指出,最近時有刷到類似「外國部落客」發的帖子,圖片元素很相似,他非常懷疑是行銷號製作的。該網友發帖稱:「最近小紅書大量外國流量博主湧入,大家評論的同時也要擦亮眼睛。」

小紅書客服16日說明,目前,平台還未收到用戶關於「山寨」外國部落客的舉報或回饋,會盡快核實情況。使用者如遇到假冒的外國部落客可以直接進行舉報,如果審核發現該部落客確有違反社群公約的行為,平台會做出相應處理,不會置之不理。