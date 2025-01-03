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華郵：中駭客入侵美財政部 鎖定管理經濟制裁的辦公室

中國新聞組／北京3日電
傳中國駭客入侵美財政部。（路透資料照片）
傳中國駭客入侵美財政部。（路透資料照片）

美國財政部日前揭露遭到中國政府支持的黑客（駭客）入侵，華盛頓郵報引述華府官員指出，管理經濟制裁事務的辦公室是中國黑客的目標之一。

報導稱，黑客攻擊財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）、金融研究辦公室（Office of Financial Research），以及財政部長葉倫（Janet Yellen）辦公室；消息人士表示，中國政府最關注的部分，是華府考慮施加金融制裁的中國實體。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，美方的不理性指控毫無事實根據，是對北京的「抹黑攻擊」，強調中國「打擊一切形式的網路攻擊」，但未有直接回應關於攻擊特定目標的報導內容。

美國財政部在給國會的信件中指出，網路安全服務供應商「BeyondTrust」去年12月8日通知財政部，中國政府支持的黑客竊取了保護財政部雲端服務的密鑰，繞過安全措施入侵財政部多個工作站，盗取非機密文件，並形容為「重大事件」。

網路安全公司「SentinelOne」研究員Tom Hegel稱，BeyondTrust所描述的安全事件，符合與中國政府相關組織已知的運作模式，尤其是利用獲信任的第三方服務這一點，這種方式近年來愈來愈普遍。

財政部 華府 雲端

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