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又是間諜？7中國人偷渡關島 4人闖軍事基地 胡錫進諷「美湊KPI」

記者陳湘瑾／綜合報導
為應對中國可能發動的飛彈攻擊，美軍在關島部署防空飛彈。（取自國防部官網）
為應對中國可能發動的飛彈攻擊，美軍在關島部署防空飛彈。（取自國防部官網）

關島當局表示，美國導彈防禦署（MDA）在本月使用新型雷達進行關鍵的導彈攔截試驗期間，有7名中國公民因涉嫌非法進入關島北部而被逮捕，至少有4人被發現出現在「一處軍事設施附近」。目前關島當局仍在進行相關調查。前環球時報總編輯胡錫進則稱美軍抓中國間諜「抓瘋了」，呼籲中國人少去關島。

美國之音報導，關島海關和檢疫局在一份聲明中表示，10日下午4時45分左右，關島海上走私執法隊（MARCET）官員接到消息，1名中國女性被發現非法進入關島一處軍事設施附近，經調查，該女性是搭乘一艘從塞班島出發的船隻非法入境關島，已被逮捕和拘留。

調查過程中發現，乘坐同一艘船抵達的1名男性和女性，在哈普納海灘（Haputo Beach）外的珊瑚礁外遇險，2人在獲得救治後被拘留；11日上午9時，海上走私執法隊官員獲報在泰桂森海灘（Tanguisson Beach）區域又發現1名中國男性，他已被關島海上攔截特遣隊（MITF）拘留，隨後被移交給聯邦當局。

經過進一步調查，發現另外還有3名中國男性在一處軍事設施附近被發現。聲明指出，經過調查發現，這7位非法入境的中國人都是搭乘同一艘從塞班島出發的船隻運輸，現已被聯邦當局拘留。

胡錫進發文質疑，「要去關島搞情報，難道要『組團』嗎？」他說，「武裝到牙齒」的關島同樣是旅遊勝地，任何遊客大概都有興趣眺望一下美國的軍事設施，而這些設施的門道不是一般人從遠處看幾眼就能明白的。胡錫進認為美方太緊張了，看到中國人就像看到間諜，美國情報部門根本是在湊KPI，蒙騙美國民眾，他呼籲中國人「少去關島」。

華盛頓智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）20日曾在一份報告中指出，對美國軍事設施進行間諜活動，特別是針對那些具有導彈發射能力的設施，可能會為中華人民共和國提供潛在有價值的情報。上述中國人試圖接近的軍事設施，在關島有許多這類軍事設施，包括10日美國導彈防禦署進行導彈攔截試驗的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）。

中國日益擴大的彈道導彈庫對關島這個戰略前哨構成重大威脅，若全面衝突爆發，北京將把關島及美國海軍、空軍和陸戰隊部隊納入為攻擊目標。美國計劃在關島周圍16個地點建立防空和導彈防禦網絡，希望通過讓導彈攻擊變得更加複雜和資源密集，威懾任何針對關島的導彈攻擊。該計劃旨在整合美國最先進的導彈防禦系統和雷達，未來十年花費可能高達100億美元。

12月10日，美國導彈防禦署在關島附近的一次試驗中，首次成功攔截了一枚模擬空射中程彈道導彈的目標，是提升關島防禦能力的一個重要里程碑，標誌著關島大型防空系統的安裝向前邁出一大步，也是向此戰略前哨提供360度全方位保護所邁出的關鍵一步。

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