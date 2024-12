又是間諜？7中國人偷渡關島 4人闖軍事基地 胡錫進諷「美湊KPI」

為應對中國可能發動的飛彈攻擊,美軍在關島部署防空飛彈。(取自國防部官網)

關島當局表示,美國導彈防禦署(MDA)在本月使用新型雷達進行關鍵的導彈攔截試驗期間,有7名中國公民因涉嫌非法進入關島北部而被逮捕,至少有4人被發現出現在「一處軍事設施附近」。目前關島當局仍在進行相關調查。前環球時報總編輯胡錫進則稱美軍抓中國間諜 「抓瘋了」,呼籲中國人少去關島。

美國之音報導,關島海關和檢疫局在一份聲明中表示,10日下午4時45分左右,關島海上走私執法隊(MARCET)官員接到消息,1名中國女性被發現非法進入關島一處軍事設施附近,經調查,該女性是搭乘一艘從塞班島出發的船隻非法入境 關島,已被逮捕和拘留。

調查過程中發現,乘坐同一艘船抵達的1名男性和女性,在哈普納海灘(Haputo Beach)外的珊瑚礁外遇險,2人在獲得救治後被拘留;11日上午9時,海上走私執法隊官員獲報在泰桂森海灘(Tanguisson Beach)區域又發現1名中國男性,他已被關島海上攔截特遣隊(MITF)拘留,隨後被移交給聯邦當局。

經過進一步調查,發現另外還有3名中國男性在一處軍事設施附近被發現。聲明指出,經過調查發現,這7位非法入境的中國人都是搭乘同一艘從塞班島出發的船隻運輸,現已被聯邦當局拘留。

胡錫進發文質疑,「要去關島搞情報,難道要『組團』嗎?」他說,「武裝到牙齒」的關島同樣是旅遊勝地,任何遊客大概都有興趣眺望一下美國的軍事設施,而這些設施的門道不是一般人從遠處看幾眼就能明白的。胡錫進認為美方太緊張了,看到中國人就像看到間諜,美國情報部門根本是在湊KPI,蒙騙美國民眾,他呼籲中國人「少去關島」。

華盛頓智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)20日曾在一份報告中指出,對美國軍事設施進行間諜活動,特別是針對那些具有導彈發射能力的設施,可能會為中華人 民共和國提供潛在有價值的情報。上述中國人試圖接近的軍事設施,在關島有許多這類軍事設施,包括10日美國導彈防禦署進行導彈攔截試驗的安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)。

中國日益擴大的彈道導彈庫對關島這個戰略前哨構成重大威脅,若全面衝突爆發,北京將把關島及美國海軍、空軍和陸戰隊部隊納入為攻擊目標。美國計劃在關島周圍16個地點建立防空和導彈防禦網絡,希望通過讓導彈攻擊變得更加複雜和資源密集,威懾任何針對關島的導彈攻擊。該計劃旨在整合美國最先進的導彈防禦系統和雷達,未來十年花費可能高達100億美元。

12月10日,美國導彈防禦署在關島附近的一次試驗中,首次成功攔截了一枚模擬空射中程彈道導彈的目標,是提升關島防禦能力的一個重要里程碑,標誌著關島大型防空系統的安裝向前邁出一大步,也是向此戰略前哨提供360度全方位保護所邁出的關鍵一步。