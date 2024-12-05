中國春節申遺成功 非遺總數達44項 南韓挨酸「不服憋著」
中國申報的「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」4日通過評審，被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。消息傳來，中國全網熱烈慶祝，紛紛留言「看誰不說Happy Chinese New Year」，並標註南韓駐華使館官微譏諷，「不服憋著」、「這下棒子搶不了了」、「南韓應該把緊急戒嚴當作申遺項目，我們保證沒意見」。
來源：YouTube
聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會在巴拉圭亞松森舉行，中國申報的「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」通過評審後，中國共有44個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名冊，總數居世界第一。
封面新聞報導，四川大學教授、四川省民俗學會副會長李祥林解讀「成功申報」的關鍵表示，春節能申遺成功，是因為被世界各地中華兒女寄予深厚情感，釋放召喚中華兒女回家的信號。「非遺項目評審注重一個地區、一個民族、一個國家人民的感情，注重那些能夠讓他們的內心情感緊密聯繫的傳統」、「春節的情感凝聚力，從小到大貫徹了我們一生」。
春節連接的並不是只有漢族人民的情感。李祥林介紹，雖然春節發源於漢族，但是在多民族共居的中國，春節也影響到許多少數民族，他們同樣有著歡度春節的習俗。在文化融合的過程中，各民族也會在春節中融入各自的文化，「這正是鑄牢中華民族共同體意識的證明」。
比如聚居於青海的土族，送竈王爺、打掃房屋、祭祖、走親訪友等習俗與漢族並無兩樣；羌族稱羌年為「小年」，稱春節為「大年」，同樣過春節。
每年春節期間，中國與南韓網友都會掀起「Chinese New Year」還是「Lunar New Year」的爭論。此次申遺成功，引發中國網友熱烈慶祝，大呼「再也不會被偷走我們的大節了」、「誰還不說Happy Chinese New Year」、「太好了，獨屬於中國的春節」、「以後請說『Chunjie』，不是『spring festival』」、「這麼開心的事不放多兩天假慶祝一下嗎？」
大批中國網友並標註南韓駐華大使館，留言嘲諷，「發到小韓臉上，給他們忙中添亂，一起慶祝一下」、「不服憋著」、「南韓應該把緊急戒嚴當作申遺項目，我們保證沒意見」、「棒子可以死了這條心了」、「這下棒子搶不了了」。
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