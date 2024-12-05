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中國春節申遺成功 非遺總數達44項 南韓挨酸「不服憋著」

中國新聞組／北京5日電
4日，在巴拉圭亞松森聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會評審現場，大屏幕播放春節宣傳視頻。(新華社)
4日，在巴拉圭亞松森聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會評審現場，大屏幕播放春節宣傳視頻。(新華社)

中國申報的「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」4日通過評審，被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。消息傳來，中國全網熱烈慶祝，紛紛留言「看誰不說Happy Chinese New Year」，並標註南韓駐華使館官微譏諷，「不服憋著」、「這下棒子搶不了了」、「南韓應該把緊急戒嚴當作申遺項目，我們保證沒意見」。

來源：YouTube

聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會在巴拉圭亞松森舉行，中國申報的「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」通過評審後，中國共有44個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名冊，總數居世界第一。

封面新聞報導，四川大學教授、四川省民俗學會副會長李祥林解讀「成功申報」的關鍵表示，春節能申遺成功，是因為被世界各地中華兒女寄予深厚情感，釋放召喚中華兒女回家的信號。「非遺項目評審注重一個地區、一個民族、一個國家人民的感情，注重那些能夠讓他們的內心情感緊密聯繫的傳統」、「春節的情感凝聚力，從小到大貫徹了我們一生」。

春節連接的並不是只有漢族人民的情感。李祥林介紹，雖然春節發源於漢族，但是在多民族共居的中國，春節也影響到許多少數民族，他們同樣有著歡度春節的習俗。在文化融合的過程中，各民族也會在春節中融入各自的文化，「這正是鑄牢中華民族共同體意識的證明」。

比如聚居於青海的土族，送竈王爺、打掃房屋、祭祖、走親訪友等習俗與漢族並無兩樣；羌族稱羌年為「小年」，稱春節為「大年」，同樣過春節。

「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產...
「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。(新華社)

每年春節期間，中國與南韓網友都會掀起「Chinese New Year」還是「Lunar New Year」的爭論。此次申遺成功，引發中國網友熱烈慶祝，大呼「再也不會被偷走我們的大節了」、「誰還不說Happy Chinese New Year」、「太好了，獨屬於中國的春節」、「以後請說『Chunjie』，不是『spring festival』」、「這麼開心的事不放多兩天假慶祝一下嗎？」

大批中國網友並標註南韓駐華大使館，留言嘲諷，「發到小韓臉上，給他們忙中添亂，一起慶祝一下」、「不服憋著」、「南韓應該把緊急戒嚴當作申遺項目，我們保證沒意見」、「棒子可以死了這條心了」、「這下棒子搶不了了」。

春節列法定假期地區(部分)(資料來源：香港文匯報)
春節列法定假期地區(部分)(資料來源：香港文匯報)

南韓 聯合國 戒嚴

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