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川普擬邀沃茲為國安顧問 學者：對中國態度「絕對強硬」

特派記者廖士鋒／北京即時報導
傳出將被提名為美國白宮國安顧問的沃茲，日前在介紹的他新書《殘酷事實：像綠扁帽一樣思考和領導》。（取材自X@Rep. Mike Waltz）
傳出將被提名為美國白宮國安顧問的沃茲，日前在介紹的他新書《殘酷事實：像綠扁帽一樣思考和領導》。（取材自X@Rep. Mike Waltz）

前總統川普當選下任總統後，其外交人事布局深受國際重視，除了傳出將由參議員魯比歐擔任國務卿外，國安顧問則傳出準備由眾議員沃茲接任，中國國關學者分析，沃茲對中國「絕對強硬」。

針對沃茲（Mike Waltz）可能會擔任白宮國安顧問，港媒南華早報12日援引北京清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊分析，從國會議員過去的言論與紀錄來看，沃滋對中國「絕對強硬」，「尤其是在應對所謂的中國挑戰時」。

孫成昊認為，沃茲會追求「『贏得』與中國的戰略競爭的想法」。但他表示，沃茲身為國家安全顧問對中國的態度不應僅基於他過去在國會的紀錄，畢竟眾議院和國家安全顧問必須處理的中國問題的細緻度和等級是不同的。他希望沃茲如果成為國家安全顧問，能夠從更具戰略性的角度看待中國，並逐漸了解美中關係的複雜性，而不是僅僅依靠在個別問題上打壓中國追求美國利益。

孫成昊也表示，如果魯比歐（Marco Rubio）和沃茲的任命得到確認，川普政府的對華政策肯定會變得更強硬，與川普關係密切的人基本上都是對華強硬派，川普和共和黨在外交和安全方面也有強烈的想法。

北京大學國際關係學院教授查道炯表示，沃茲所擁護的中國對美國構成生存威脅的說法，很大程度上是華盛頓外交政策精英的修辭，並與美國選民的看法形成鮮明對比，選舉中中國「充其量只是一個零星的話題」。

沃茲可能將成為白宮國安顧問的消息，12日在中國社群媒體微博等平台上受到眾多討論，有網友認為，鑒於魯比歐、沃茲的立場，這下子中國內部「親美派」也不會有空間了，中國媒體人解飛則以「山雨欲來風滿樓」形容。

公開資料顯示，沃茲出身於美國陸軍特種部隊「綠扁帽」（Green Beret），擁有上校軍階，曾在阿富汗等地服役，2019年開始在佛州擔任眾議員，2021年曾公開呼籲抵制北京冬奧會，今年出版《殘酷事實：像綠扁帽一樣思考和領導》（Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret）一書，提出防止與中共交戰的5個策略，包括迅速武裝台灣、加強與太平洋島國的聯盟以及將飛機和海軍艦艇等軍事資產現代化等。

川普 白宮 眾議員

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