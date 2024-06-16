中海警新令 菲促漁民無視 還向聯國申請延申大陸棚

中國海警船今年5月在南海黃岩島海域巡邏，附近有些菲律賓漁船。（歐新社）

在中國與菲律賓在南海爭端激烈之際，中國海警一項新法規15日生效，可以不經審判就扣押涉嫌非法進入中國領海（包括爭議水域）的外國船隻、入侵者30至60天。不過，菲律賓軍事首長仍敦促菲律賓漁民繼續在南海專屬經濟區捕魚。與此同時，菲方則向聯合國 申請擴大在南海的延伸大陸棚（ECS）權利，範圍包含中國在南沙群島控制的多個島礁。

路透報導稱，中國對幾乎整個南海宣稱擁有主權，中國海警「三號令」將允許其海岸警衛隊在其管轄海域對外國船隻使用致命武力。

但菲律賓武裝部隊司令羅密歐．布勞納（Romeo Brawner）周五對記者表示：「這是我們向漁民傳達的訊息，讓他們不要害怕，只需在我們的專屬經濟區內繼續正常活動即可。」他補充道，「我們有權開發該地區的資源，因此我們的漁民沒有理由害怕」。

中國外交部先前曾表示，海警三號新規是為了維護海上秩序，如果涉事個人和機構沒有違法行為，則無需擔心。

此外，菲律賓15日向聯合國提交一份文件，要求確認該國在南海地區的延伸大陸棚權利主張。一旦獲聯合國認定，菲大陸棚範圍可能覆蓋中國在南沙群島控制的多個島礁。

菲律賓向聯合國大陸棚界限委員會（CLCS）尋求登記其面向南海的西巴拉望島（West Palawan）地區延伸大陸棚的權利主張。根據「聯合國海洋法公約」（UN Convention on the Law of the Sea），大陸棚被視為沿海國陸地的自然延伸，主權國可開採大陸棚自然資源。超過（領海基線計起）200海里的大陸棚外部界限聲索，須經CLCS審議批准，最長可達350海里。

海牙常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration in the Hague）在2016年裁定中國對南海的主權主張沒有法律依據，但是北京方面駁斥這項裁定。

此外，北京日報引述外媒，菲律賓軍方正計畫在蘇比克灣美軍基地舊址新建一座基地。蘇比克灣位於菲律賓北部呂宋島西岸，距離首都馬尼拉約100公裏，直面南海。菲軍方表示，選擇蘇比克灣新建基地的一大原因就是其地理位置靠近南海，尤其是黃岩島。