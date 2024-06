中海警新令 菲促漁民無視 還向聯國申請延申大陸棚

中國海警船今年5月在南海黃岩島海域巡邏,附近有些菲律賓漁船。(歐新社)

在中國與菲律賓在南海爭端激烈之際,中國海警一項新法規15日生效,可以不經審判就扣押涉嫌非法進入中國領海(包括爭議水域)的外國船隻、入侵者30至60天。不過,菲律賓軍事首長仍敦促菲律賓漁民繼續在南海專屬經濟區捕魚。與此同時,菲方則向聯合國 申請擴大在南海的延伸大陸棚(ECS)權利,範圍包含中國在南沙群島控制的多個島礁。

路透報導稱,中國對幾乎整個南海宣稱擁有主權,中國海警「三號令」將允許其海岸警衛隊在其管轄海域對外國船隻使用致命武力。

但菲律賓武裝部隊司令羅密歐.布勞納(Romeo Brawner)周五對記者表示:「這是我們向漁民傳達的訊息,讓他們不要害怕,只需在我們的專屬經濟區內繼續正常活動即可。」他補充道,「我們有權開發該地區的資源,因此我們的漁民沒有理由害怕」。

中國外交部先前曾表示,海警三號新規是為了維護海上秩序,如果涉事個人和機構沒有違法行為,則無需擔心。

此外,菲律賓15日向聯合國提交一份文件,要求確認該國在南海地區的延伸大陸棚權利主張。一旦獲聯合國認定,菲大陸棚範圍可能覆蓋中國在南沙群島控制的多個島礁。

菲律賓向聯合國大陸棚界限委員會(CLCS)尋求登記其面向南海的西巴拉望島(West Palawan)地區延伸大陸棚的權利主張。根據「聯合國海洋法公約」(UN Convention on the Law of the Sea),大陸棚被視為沿海國陸地的自然延伸,主權國可開採大陸棚自然資源。超過(領海基線計起)200海里的大陸棚外部界限聲索,須經CLCS審議批准,最長可達350海里。

海牙常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration in the Hague)在2016年裁定中國對南海的主權主張沒有法律依據,但是北京方面駁斥這項裁定。

此外,北京日報引述外媒,菲律賓軍方正計畫在蘇比克灣美軍基地舊址新建一座基地。蘇比克灣位於菲律賓北部呂宋島西岸,距離首都馬尼拉約100公裏,直面南海。菲軍方表示,選擇蘇比克灣新建基地的一大原因就是其地理位置靠近南海,尤其是黃岩島。