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黃仁勳稱台是「國家」 中官媒沒譴責 網酸：惹不起輝達

中國新聞組／北京8日電
輝達執行長黃仁勳訪台期間稱「台灣是世界上最重要的國家之一」，中國大陸官方和官媒卻彷彿無視。（路透）
輝達執行長黃仁勳訪台期間稱「台灣是世界上最重要的國家之一」，中國大陸官方和官媒卻彷彿無視。（路透）

美國晶片巨頭輝達執行長黃仁勳訪台期間稱「台灣是世界上最重要的國家之一」，一向對此話題敏感的中國大陸官方和官媒卻彷彿無視，不僅沒圍剿，且直到這兩天黃仁勳快離台，才有親官方媒體刊出文章，卻只定調黃仁勳「飄了」。這讓大批大陸網民看不下去，批官方因受制AI晶片、惹不起輝達就當沒聽見。

據美國之音報導，黃仁勳5月29日在台灣夜市向記者用英文表示：「台灣是世界上最重要的「國家」之一」（Taiwan is one of the most important countries in the world）；接著6月2日於台灣大學公開展示「AI世界地圖」，又將台灣與歐美日韓等國標示為綠色區塊，而不是中國大陸和俄羅斯等國的灰色區塊，猶如間接表明台灣的主權。

不過據報導，有別於平時外國企業將台灣列為國家後的大肆撻伐，大陸媒體並未報導這被視為「重中之重」的敏感議題，也不見其官方對此發布即時或立場鮮明的批評回應，反而是大批網民在微博熱議，怒批「輝達在瘋狂作死，在中國撈不到好處後，黃仁勳說台灣是世界上最重要的國家之一，商人確實無祖國」。

大陸網民嘲諷「這人是『硬柿子』拿捏不了」、「人家不缺我們，但我們需要人家」、「打不過還必須用人家，這下徹底沒面子」、「人家敢稱台灣為國家，我們也不敢制裁輝達，世界上其他人在想究竟誰怕誰」。

也有人質疑「沒有官媒出來譴責他啊？」、「官媒裝聾作啞了」、「欺軟怕硬，就知道欺負普通歌手藝人，真正的硬茬子裝作沒看見」、「暫時惹不起，就當沒聽到」、「就別吹了，現在看來我們就是當沒看見了」、「忍忍就過去了」。

大陸社群平台大批網民要求大陸官方制裁黃仁勳，6月6日，黃仁勳離台前兩天，終於有親大陸官方媒體觀察者網刊出一篇題為「竟稱台灣為『國家』，黃仁勳『飄』了？」文章稱，大陸企業絕不可能與任何一家支持「台獨」的企業合作，黃仁勳的說法「究竟是『口誤』還是『心聲』」，應盡快給大陸同胞、大陸的合作夥伴一個說法。

大陸官媒環球時報前總編輯胡錫進6月7日在其個人微博發布文章，也是定調「黃仁勳有點『飄』了」稱，黃仁勳宣稱台灣是一個「非常重要的國家」，在全球大公司CEO中可能是唯一的。黃仁勳顯然是故意那麽說。希望他這次「飄」是一時糊塗，他應當採取必要行動，拒絕給自己掛上「支持台獨」的新標籤。

美國之音引述在台北的中華大學講座教授杜紫宸分析表示，大陸需要輝達，但輝達暫時不會需要大陸的生產製造。北京很清楚批評黃仁勳對其並沒有好處，所以這次對黃仁勳沒有惡言相向。

黃仁勳 輝達 晶片

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