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習近平抵達布達佩斯 對匈牙利進行國事訪問

大陸中心／即時報導
中國國家主席習近平乘專機於當地時間8日晚間抵達布達佩斯，匈牙利總理歐爾班夫婦親自到場迎接。（路透）
中國國家主席習近平乘專機於當地時間8日晚間抵達布達佩斯，匈牙利總理歐爾班夫婦親自到場迎接。（路透）

當地時間5月8日晚，中國國家主席習近平乘專機抵達布達佩斯，對匈牙利進行國事訪問。習近平表示，希望通過此訪，與匈牙利領導人一道，賡續傳統友誼，深化互利合作，將中匈全面戰略夥伴關係推向新的高度。

據央視新聞報導，習近平乘坐的專機8日晚間進入匈牙利領空後，匈牙利兩架空軍戰機升空護航。專機抵達布達佩斯國際機場時，匈牙利總理歐爾班夫婦、外長西雅爾多等人到場迎接。

習近平抵達後發表書面講話指出，中匈兩國是相互信賴的好朋友、好夥伴。近年來，雙方高層交往密切，互信水平不斷提高，共建「一帶一路」合作成果豐碩，人文交流豐富多彩，在國際和地區事務中緊密協調和配合，為相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係樹立起一個典範。

習近平稱，今年是中匈建交75周年，他相信，無論國際風雲如何變幻，中匈兩國必將堅持以寬廣視野、長遠眼光看待和把握雙邊關係，踔厲奮發，勇毅前行，攜手構建人類命運共同體，為促進世界和平穩定和發展繁榮作出應有貢獻。

習近平8日在《匈牙利民族報》發表署名文章表示，當前，中國和匈牙利都處在各自發展的重要時期。他希望通過這次訪問，同匈牙利領導人一道，賡續傳統友誼，深化互利合作，將中匈全面戰略夥伴關係推向新的高度。 　

習近平還提到，中方願推動共建「一帶一路」倡議同匈牙利「向東開放」戰略深入對接，加快推進匈塞鐵路等重大合作項目。中方願同匈方在清潔能源、人工智能、數字經濟、綠色發展等新興領域加強合作，培育新質生產力，服務各自高質量發展。 　　

習近平 一帶一路 人工智能

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