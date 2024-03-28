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習近平晤美企 李強不在場被討論 「不搶風頭、成路人甲」

中國新聞組／北京28日電
中國國家主席習近平27日在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。(新華社)
中國國家主席習近平27日在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。(新華社)

中國國家主席習近平27日罕見在北京接見美國商界代表，這次會面打破了之前由主管經濟的總理進行這一活動的傳統，國際媒體高度關注，有評論指李強不想搶習近平風頭，但更多的猜測指向李強頻頻被削權，在提振外資方面上，李強已成了「路人甲」。

習近平在人民大會堂會見美國大老闆們，李強有無同場作陪引起廣泛關注。在官媒新華社發布的新聞照片中，未見李強的身影；在新聞稿中則僅帶到外交部長王毅參加會見。另一官媒中新社27日則發布兩文，提到李強27日下午在釣魚台國賓館分別會見德國巴伐利亞州州長索德爾，以及與荷蘭首相呂特舉行會談。

另據法廣網報導，評論都注意到，今年的中國發展論壇落下帷幕，總理李強沒有像去年那樣與外企CEO們一起座談。反而由他的上司習近平會見美企大佬，有向美國示好的意味，但或許不僅如此。

自2000年以來，北京每年在釣魚台國賓館組織高級別的中國發展論壇。傳統上，這是全球大企業負責人與中國政治決策者會面討論外商投資的機會。論壇每年的一個核心環節是，中國總理與企業總裁出席座談會，交流意見，提出問題。但今年，儘管李強仍計畫出席今年的發展論壇，但不會主持與外國大企業負責人的座談會。

報導提到，李強上個月全國人民代表大會後的傳統總理新聞發布會也被取消，似乎意味著他在習近平控制日益加強的政府中的作用正在減弱。一些觀察人士認為，取消該環節顯示中國正日益封閉內向和集權。

另有關專家指出，這或許也表明「習近平可以對一切授權，李強則不想搶上司的風頭」。

此外，有報導稱，習近平在美國11月大選幾個月前與美國商學界大佬高調見面，會帶來哪些效應，值得進一步關注。

李強 習近平 釣魚台

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習近平晤荷相強硬表態：脫鉤斷鏈沒出路

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