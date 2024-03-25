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IMF：中國若市場化改革 15年間經濟可成長20%

記者陳政錄／綜合報導
喬治艾娃建議中國透過親市場改革，讓未來15年經濟成長20%。（圖／翻攝自Kristalina Georgieva臉書）
喬治艾娃建議中國透過親市場改革，讓未來15年經濟成長20%。（圖／翻攝自Kristalina Georgieva臉書）

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃昨在中國發展高層論壇上表示，中國若透過市場化改革，可在未來15年間使經濟成長20%，但這需要透過一系列改革才能實現，包括在房地產方面採取果斷措施，並降低地方政府債務風險、更加重視國內消費等等。

綜合路透和澎湃新聞，喬治艾娃指出，對大多數國家來說，今年也將是充滿挑戰的一年，各國需要進行整合以減少債務並重建緩衝，為其經濟的數位化和綠色轉型提供資金；從中期來看，預期全球經濟成長將在3%左右，這是歷史上較低的數據。

談及中國，喬治艾娃說，中期來看，中國將繼續成為全球經濟成長的重要貢獻者。但她也提到，生產力低成長和人口老化將抑制經濟成長，不過也存在機會。

喬治艾娃引述IMF分析，透過一系列全面的市場化改革，中國經濟成長才能比現狀更快，更注重企業、市場和消費者的政策組合，果斷採取措施，提升房地產業可持續性、降低地方政府債務風險、更加重視國內消費等。這一額外成長，可在未來15年間，使中國實體經濟成長20%，以今日價格計，相當於為中國經濟擴增3.5兆美元。

蘋果CEO庫克在論壇開幕式前受訪說，很高興來到中國發展高層論壇，「我們（蘋果公司）將繼續投資中國市場」。庫克21日出席上海的蘋果亞洲第一大旗艦店開幕，22日在北京會見中國商務部長王文濤，表示將致力於在中國長期發展，持續增加對供應鏈、研發和銷售的投入。

西門子總裁兼執行長博樂仁說，中國是推動創新、發展迅速的市場。拜耳執行長安德森認為持續開放能讓中國技術走向世界，也把更多世界技術引進中國。

庫克 房地產 投資

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