中國難振消費信心 GDP「保五」卡難關 全因民眾得了「症候群」 ？

不少人認為，中國經濟格局正面臨巨大改變。(路透資料照片)

每年中國全國兩會 （人大、政協）都是對整體經濟發展方針及實踐目標的觀察窗口，分析指出今年中國經濟成長目標很可能維持在5%左右，但財政政策能否配合是關鍵。在全力衝刺發展目標下，大方向是「先立後破」和「以進促穩」。然而如何恢復民眾信心，實現經濟轉型，成為北京當局在面對未來經濟和世局的艱困課題。

今年中國經濟成長目標全球關注，可先從幾個切面觀察：一是一線城市可作為觀察兩會設定全年經濟目標的重點參考，其中北上廣三地都將今年經濟成長目標設定在5%，深圳則定在5.5；其次是中國經濟學家看法，上海第一財經彙整十多家機構首席經濟學家看法，認為今年政府將經濟成長目標設定為5%左右可能性較大。

中經院第一研究所助研究員王國臣分析，今年中國經濟成長目標可能延續5%，藉此激勵信心。惟此需搭配強力的財政政策，即預算赤字率需拉升至3.8%，如此對於提振市場信心與穩定外資效果會較明顯。

他認為中國官方將經濟成長目標設為「區間」比較合理，過去也有先例，如設區間落在4.5%到5之間。目前坊間預測4.6%是比較保守穩健做法，也比較符合外資與市場預期，但對提振信心有限，因為代表維持經濟成長的決心相對不夠，「總之要看中國宣示到什麼程度」。

現階段中共 內部治理問題，經濟是重中之重。銘傳大學公共事務系教授楊開煌表示，中共在20大後經濟面臨疫情 、中美博弈和經濟轉型等三大問題，分別對應政府失信於民的「塔西佗陷阱」、中美必有一戰的「修昔底德陷阱」和經濟動力不足的「中等收入陷阱」等三大陷阱。他認為如果北京能在上述問題上化解經濟危機，政權危機感、鬥爭、台灣問題都是其次。

就中國經濟發展目前遭遇困境，楊開煌認為有三大難題：一是總體經濟向好，但個體無感的矛盾正在形成；二是經濟正面對質的轉變與量的擴充，現在全球要從工業化步入到訊息化、自動化與智慧化，對於生活、工作型態與規範全無藍圖可參考；三是在經濟轉型過程中，中共正避免陷入西方國家過度金融化導致分配不公平等境地。

他觀察疫情後並非如中共所想像經濟復甦，中國民眾還處於對未來不確定性仍強的「疫後症候群」。如果中國官方不能助推民眾走出疫後症候群，會使刺激經濟比較費勁甚至困難。因此今年兩會預計仍會大力強調恢復信心。

王國臣認為今年發展仍會是中國兩會關鍵字，近期多次提到「新質生產力」，展現中國想要成為創新型國家企圖；但同時也要防風險。他認為如把發展支柱產業當作「立」、防風險當作「破」，就回到中央經濟工作會議提到「先立後破」；如果發展當作「進」，防風險當「穩」，就落實「以進促穩」。所以可預估強調發展支柱產業多於防風險。

他提醒未來應多關注中國兩部門工作：一是掌管未來產業、軍工產業的工信部；另一是管理能源企業的國資委，在發展與安全上，中共未來經濟預料靠上述「兩條腿」走路。