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秦剛等11人 中國全國人大代表資格終止

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秦剛等11人 中國全國人大代表資格終止

記者謝守真／即時報導
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

中國全國人大常委會26日至27日舉行為期兩天的會議，為3月初將登場的中國全國兩會預做準備。新華社報導，據中國全國人民代表大會常務委員會公告十四屆第三號指出，接受多名代表的罷免及辭職，共計有5位第十四屆全國人民代表大會代表遭到罷免，另有4位辭去職務。其中，消失已久的中國前外長秦剛名列當中。

新華社報導稱，「天津市人大常委會決定接受其辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務」。這項表述似乎也間接駁斥早前網上關於秦剛已經死亡的傳聞。

中共十四屆全國人大常委會第四次會議於去年7月25日表決決定，免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長。秦剛也因此成為中共建政以來，任期最短的外交部長。秦剛前年12月30日才被任命為外長，整個外長任期僅半年多。

上述公告指出，上海市第十六屆人大常委會第十一次會議補選黃莉新為第十四屆全國人民代表大會代表。第十四屆全國人民代表大會常務委員會第八次會議根據代表資格審查委員會提出的報告，確認黃莉新的代表資格有效。

此外，還有包括黑龍江省人大常委會決定罷免王一新、孫飚的第十四屆全國人民代表大會代表職務。湖南省人大常委會決定罷免胡建文、雷冬竹的第十四屆全國人民代表大會代表職務。廣東省人大常委會決定罷免朱宏的第十四屆全國人民代表大會代表職務。貴州省常委會決定罷免安九熊的第十四屆全國人民代表大會代表職務。陸軍軍人代表大會決定罷免李志忠的第十四屆全國人民代表大會代表職務。

另，廣東省人大常委會決定接受黃家武辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。天津市人大常委會決定接受秦剛辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。湖北省人大常委會決定接受馮傑鴻辭去第十四屆全國人民大會代表職務。廣西壯族自治區人大常委會決定接受陸偉偉辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。

依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的相關規定，王一新、孫飚、胡建文、雷冬竹、朱宏、安九熊、李志忠、黃家武、秦剛、馮傑鴻、陸偉偉的代表資格終止。

截至目前，第十四屆全國人民代表大會實有代表2,956人，較去年換屆時減少21人。

秦剛 罷免 中共

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