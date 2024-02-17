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任職美企 她返中遭控間諜被捕

中國新聞組╱北京17日電
一名中國籍陳姓女子（Emily Chen，圖）2023年底從卡達返鄉探親，卻遭以「非法向海外提供國家機密」罪名拘留後消失，其美國籍丈夫向美國駐中國大使館尋求協助遭拒，求助無門。(取材自Gofundme募資網站)
一名中國籍陳姓女子（Emily Chen，圖）2023年底從卡達返鄉探親，卻遭以「非法向海外提供國家機密」罪名拘留後消失，其美國籍丈夫向美國駐中國大使館尋求協助遭拒，求助無門。(取材自Gofundme募資網站)

英國衛報近日披露，一位陳姓、名叫艾蜜莉（Emily Chen）的中國女子遭當局以間諜罪名拘捕，該女子曾為美國企業在中國工作，去年12月從卡達飛抵南京後失蹤，目前處於「指定居所監視居住」狀態。報導說，此案凸顯中國人為外國企業工作的潛在風險。

艾蜜莉的丈夫、美國公民倫特（Mark Lent）對衛報表示，他的妻子艾蜜莉乘班機在南京祿口機場落地後，曾發信息給家人表示已抵達，但她後來卻未現身。4天後，她的兒子收到大連市國家安全部門的一封信，稱她在12月30日因涉嫌非法向海外提供國家機密而被拘留。這一指控若定罪，最高可判處10年有期徒刑。

衛報聯絡到大連國家安全部門，但對方拒絕置評。

倫特對衛報強調：「我的妻子絕不會對自己的國家從事間諜活動。」

他說，艾蜜莉與大連的唯一聯繫，是去年她曾在美國物流公司「安全港」（Safe Ports）協助開設辦事處4個月。該公司創始人兼CEO鄧肯（Lucy Duncan）說，公司打算在大連設辦事處，為海港提供綠色科技解決方案，艾蜜莉的工作「純粹是行政性質」，包括尋找辦公室等，「不知她為何被拘留」。

報導稱，這家「安全港」公司過去曾與美國國防部合作，從事提供在阿富汗美軍的補給，因此這樣的關係很可能引起中國政府的關注。

目前尚無官方確認艾蜜莉被捕與她在「安全港」工作有關。但大連是中國重要的港口城市，設有海軍基地。

報導還披露，艾蜜莉的兒子是中國公民，上周他試圖在上海登機時也被禁止出境。

衛報報導，陳女的丈夫倫特曾向美國駐中國大使館尋求協助，被以「陳女非美國籍」為由遭拒。倫特現在正積極奔走籌措妻子的訴訟費，包括成立Gofundme募資頁等，也希望各界提供協助或妻子消息。

央廣引述衛報報導，倫敦東方與非洲研究學院中國研究所所長曾銳生(Steve Tsang)表示，類似指控的模糊性，加劇了人們對涉嫌間諜案件的擔憂，無論公平與否，這類案件都會讓很多中國人在為外國公司工作時三思而後行。

而研究指定居所監視居住的保護衛士組織(Safeguard Defenders)主任彼得·達林(Peter Dahlin)則表示，使用指定居所監視居住手段「往往意味著警方認為這是一個更困難的案件，可能涉及間諜或國家安全犯罪，或者因某種原因而受到迫害者」。

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